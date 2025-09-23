Claudia Raia chama atenção ao postar fotos com os três filhos: ‘Linda família’

A atriz Claudia Raia chamou atenção dos internautas nesta terça-feira, 23, ao postar fotos com os três filhos

A atriz Claudia Raia chamou atenção dos internautas nesta terça-feira, 23, ao postar nas redes sociais uma homenagem aos aos três filhos no Dia do Filho. Ela é mãe de Enzo Celulari, de 28, e Sophia Raia, de 22, do antigo casamento com Edson Celulari. Além do caçula, Luca, de 2 anos, fruto da atual união com Jarbas Homem de Mello.

Na publicação, ela mostrou fotos com os herdeiros e se declarou: “Hoje é Dia do Filho, dia dos amores da minha vida! Quanta gratidão ser mãe desses seres de luz, obrigada por fazerem da minha vida um lugar preenchido de amor e alegria. Amo vocês pra sempre, 6x o tamanho do universo”.

Nos comentários, os filhos mais velhos reagiram: “Mama, te amamos infinito”, disse Sophia. “Amor maior do mundo. Amamos você”, disse Enzo. E outros internautas elogiaram: “Linda família! Saúde e felicidades, Claudia”, disse um. “Parabéns mamãe Cláudia….filhos lindos”, ressaltou outra. “Coisa mais linda é a família. Seus filhos são lindos! Deus abençoe imensamente a sua família”, disse uma terceira pessoa.

Claudia Raia revela mudança após comportamento do filho caçula

Recentemente, Claudia Raia falou sobre o quanto a chegada do filho caçula mudou sua vida. Bastante dedicada à carreira, a artista revelou que, após muitos anos, precisou repensar a intensa rotina de trabalho por causa de um comportamento do filho mais novo.

Segundo Claudia, passar tanto tempo fora de casa a fazia sentir que o menino a “rejeitava” quando ela estava presente. “Eu ainda trabalho muito, muito mesmo, e o Luca me deu uma lição. Ele começou a me rejeitar. Ele me rejeitava mesmo. Comecei a pensar: ‘Que loucura isso. Fiz tanto esforço para ter ele’. Percebi que precisava ter um tempo para ele, e isso mudou completamente nossa relação“, explicou ela.

“Pelo menos uma ou duas horas por dia, eu estou dedicada a ele. Só Deus sabe o que eu tenho que fazer na minha agenda para dar certo, mas ele é outra criança comigo“, acrescentou a estrela.

