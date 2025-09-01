Claudia Raia encanta ao mostrar interação do filho mais velho com o caçula

Ao mostrar Enzo Celulari brincando com Luca, Claudia Raia encanta ao exibir a forte conexão que há entre o primogênito e o caçula

A atriz Claudia Raia encantou ao postar em sua rede social neste domingo, 31, alguns registros de seus filhos, Enzo Celulari e Luca. A famosa mostrou como o primogênito, fruto de relacionamento vivido com Edson Celulari, tem uma forte conexão com o caçula, que é de seu casamento atual com Jarbas Homem de Mello.

Brincando, vendo vídeos e se divertindo, a dupla apareceu juntinha enquanto a mãe admirou a relação entre eles. "É tanto amor que nem legenda tô conseguindo escrever! Me ajudem?", disse a artista toda admirada ao ver os herdeiros.

Nos comentários, os internautas também ficaram encantados com os garotos. "Que lindos", falaram. "Amor puro", disseram outros.

Ainda nos últimos dias, Claudia Raia postou mais fotos de Luca e aproveitou para recordar um clique da infância dos herdeiros mais velhos, Enzo Celulari e Sophia Raia, que são frutos do casamento vivido com Edson Celulari.

É bom lembrar que ex-casal ficou junto por 17 anos. A separação aconteceu em 2010. Dois anos depois do término do casamento, a atriz conheceu Jarbas em uma peça e a oficialização da união aconteceu em 2015. Em 2023, eles tiveram Luca.

Claudia Raia fala sobre gravidez natural aos 55 anos

A atriz Claudia Raia falou sobre ter engravidado aos 55 anos. Ao participar do Saia Justa, do GNT, nesta quarta-feira, 30, a famosa comentou que foi corajosa e "inconsequente" ao tentar uma gravidez natural após os 50 anos, o que é considerado arriscado para os médicos.

Casada com Jarbas Homem de Mello, com quem teve seu filho mais novo, Luca, de dois anos, a artista declarou: "Fui muito inconsequente". Em seguida, Claudia Raia explicou que a gestação deveria ter sido feita por fertilização in vitro e inseminação.

A famosa revelou que chegou a fazer o processo, contudo, não havia dado certo. Apesar disso, o organimo da famosa acabou produzindo um óvulo, que foi o que acabou se tornando Luca.

"Eu fui muito inconsequente. Hoje eu consigo ver. Uma gravidez aos 55, que era para ser FIV, inseminação, não rolou. Os hormônios que tomei deram um boost no meu organismo. Engravidei naturalmente, ovulei já na menopausa. Isso é raro? É" , falou.

"Mas que bom que sou inconsequente, que tive coragem. E que dose de coragem! Não me arrependo um minuto por ter decidido isso", contou.