Integrante da equipe do cantor Pablo morre em acidente na Bahia

Diretora de marketing do cantor Pablo faleceu na tarde desta terça-feira, 29, logo depois de um trabalho com o artista

Integrante da equipe do cantor Pablo, a diretora de marketing digital Dayana Nataly Bezerra Lima morreu na tarde desta terça-feira, 29, logo depois de um trabalho com o artista na Bahia. Ela estava no carro com outras pessoas quando o veículo saiu da pista e capotou.

De acordo com o site G1, o acidente aconteceu por volta das 16h30 e os outros dois ocupantes do carro ficaram feridos. O cantor Pablo não estava no carro que sofreu o acidente. O corpo de Dayana foi levado para o Departamento de Policia Técnica.

A causa do acidente será investigada pelas autoridades.

A equipe do cantor Pablo lamentou a morte da diretora de marketing. "Com o coração dilacerado, comunicamos o falecimento de Dayana Nataly Bezerra Lima, carinhosamente conhecida por todos como Day. Profissional dedicada e apaixonada pelo que fazia, Day era a responsável por todo o departamento de marketing digital do artista — mas, acima de tudo, era uma amiga leal, companheira de estrada e parte fundamental da nossa equipe. Neste momento de profunda dor, nos solidarizamos com todos os familiares, amigos e colegas de trabalho. Estamos em oração e pedimos a compreensão de todos enquanto lidamos com essa perda irreparável", informaram.

Outro acidente de carro

Os designers italianos Mario Paglino e Gianni Grossi, conhecidos por suas criações exclusivas para a marca Barbie, faleceram em um acidente de carro na Itália no último domingo, 27. De acordo com a imprensa local, o casal trafegava pela rodovia A4, entre Turim e Milão, quando um idoso de 82 anos entrou na contramão e provocou uma colisão frontal.

O motorista também não resistiu. Outras duas pessoas também se envolveram no acidente: o banqueiro Amodio Valerio Giurni, de 37 anos, que morreu no local, e sua esposa, Silvia Moramarco, de 36, que permanece internada.

Em uma publicação nas redes sociais, a própria Barbie prestou uma homenagem para os dois. “A equipe Barbie está com o coração partido pela perda de Mario Paglino e Gianni Grossi, dois criadores preciosos que trouxeram alegria e arte ao nosso mundo como Magnia2000", iniciaram.

A publicação também destacou a energia contagiante da dupla, além do impacto significativo que tiveram na comunidade de colecionadores ao redor do mundo. “A generosidade deles não tinha limites — criaram inúmeras bonecas para leilões beneficentes e tornaram a Barbie ainda melhor por acreditarem tanto na marca.”

Por fim, escreveram: “Barbie lamenta a perda de dois artistas preciosos cujo trabalho moldou para sempre o universo das bonecas. Mario e Gianni, vocês farão falta".