Cirurgião plástico Ercole Spada destaca evolução da hidrolipo no Brasil

Médico marcou presença no CARAS Inverno 2025 e contou sobre sua trajetória no Centro Brasileiro de Hidrolipo, clínica referência em cirurgia plástica

O renomado cirurgião plástico Ercole Spada, fundador do Centro Brasileiro de Hidrolipo (CBH), foi um dos convidados especiais do CARAS Inverno 2025, em Campos do Jordão. Referência no desenvolvimento da técnica de hidrolipo no Brasil, o médico compartilhou sua trajetória e as inovações que vêm consolidando o CBH como um dos principais centros de cirurgia plástica do país.

Em entrevista, Ercole relembrou como começou sua jornada com a hidrolipo no início dos anos 2000. "Naquela época, eu realizava muitos tratamentos para gordura localizada, mas os resultados com enzimas eram limitados. Foi então que vi uma reportagem sobre a lipo de Beverly Hills, feita com anestesia local. Comecei a estudar, adaptar a técnica para a realidade brasileira e aplicar em meus pacientes. Deu certo", contou à CARAS Brasil.

A hidrolipo consiste, segundo ele, em uma lipoaspiração realizada com anestesia local, o que permite menor trauma cirúrgico, recuperação mais rápida e dispensa internação. "A resposta inflamatória é melhor, o procedimento é feito por etapas e o paciente pode ir embora no mesmo dia. Isso atende a uma demanda moderna, já que as pessoas não podem ficar muitos dias paradas", explicou.

Com o tempo, o CBH cresceu e se consolidou como um centro de excelência em cirurgia plástica. "Fomos ganhando segurança e investindo em gestão. Hoje, temos uma estrutura ambulatorial quase hospitalar, com todos os departamentos e sistemas exigidos pela vigilância sanitária. É tudo muito seguro e bem explicado para o paciente", afirmou.

Atualmente, o corpo clínico do CBH conta com dez cirurgiões plásticos treinados e supervisionados de perto. "Sempre acreditei que o grupo vai mais longe. Somos uma equipe de especialistas da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, todos preparados para atuar com excelência", reforçou.

Para Spada, a cirurgia plástica vai além da estética: envolve técnica, segurança e bom senso. "Não acreditamos em exageros. A arte está na visão do médico, na harmonia e elegância do resultado. Nosso objetivo é melhorar a qualidade de vida do paciente sem deformar", declarou.

Novidade no CBH

Durante o evento em Campos, o cirurgião apresentou o mais novo protocolo de harmonização glútea — um avanço que vai além da estética. A técnica trata volume, flacidez, celulite e estrias com precisão e naturalidade, devolvendo ao corpo contorno, firmeza e autoestima.

“Hoje, a mulher quer mais do que curvas. Ela quer sentir orgulho de cada parte do corpo. E nós entregamos isso com técnica, segurança e resultado”, diz.

A harmonização glútea já é uma das maiores demandas do CBH — reflexo de uma geração que entendeu que se cuidar não é vaidade: é empoderamento.

Com foco contínuo em segurança, educação médica e desenvolvimento de novas tecnologias, o CBH segue se destacando no cenário da cirurgia plástica brasileira — e a presença de Ercole Spada no CARAS Inverno 2025 foi mais uma prova de sua liderança e inovação no setor.