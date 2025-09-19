Chef Diego Lozano fala sobre mudanças no MasterChef Confeitaria: ‘Todos ficaram receosos’

Em entrevista à CARAS TV, o chef Diego Lozano revela bastidores da 2ª temporada do MasterChef Confeitaria e fala sobre sua vida pessoal e conquistas

O chef Diego Lozano abriu o jogo em entrevista exclusiva à CARAS TV e revelou detalhes da aguardada segunda temporada do MasterChef Confeitaria, que está sendo exibido toda terça-feira, às 22h30, na Band. Conhecido como um dos maiores nomes da confeitaria no Brasil, Diego contou sobre os bastidores da nova edição, sua experiência como jurado e a novidade de assumir também a apresentação do programa.

Nova dinâmica no MasterChef Confeitaria

Segundo o chef, o público pode esperar mudanças significativas nesta temporada com a saída da apresentadora Ana Paula Padrão.

“Dessa vez teve uma pequena mudança. Assumimos também o papel de apresentadores. A Ana Paula saiu e ficou essa responsabilidade para nós. No início todos ficaram receosos, afinal, dez anos de programa do mesmo jeito. Pra mim foi um pouco mais fácil. Mas foi muito legal, porque participamos mais, com mais falas. A seleção foi enorme, confeiteiros de todo o Brasil e até brasileiros que vivem fora. Posso dizer que esta temporada está um pouco mais polêmica”, adiantou Diego.

Rivalidade entre os participantes

O chef destacou ainda a intensidade da competição: “Diria que os participantes têm personalidade mais forte. Durante as gravações ficou evidente a disputa entre eles. Vai estar quente“, afirmou, ressaltando que os telespectadores podem esperar episódios cheios de tensão e rivalidade.

Conquistas e prêmios na confeitaria

Além do programa, Diego comemorou uma conquista importante em sua carreira: “Fiquei muito feliz. São anos de confeitaria, muitos sem visibilidade. Ganhar esse prêmio mostra que estamos no caminho certo. Já havíamos vencido antes e espero mais prêmios”, disse, orgulhoso da trajetória que vem construindo.

Ansiedade pela chegada da filha

O chef também compartilhou uma novidade especial fora das cozinhas: a chegada da primeira filha com a noiva, Deise Cardoso:“Sim, a Laura nasce entre o fim de dezembro e o começo de janeiro. Estou vivendo essa experiência de acompanhar a gravidez. É incrível”, revelou, mostrando-se emocionado com a nova fase da vida pessoal.

Para conferir a entrevista completa com Diego Lozano, incluindo bastidores, novos projetos, livros e sua rotina como chef e futuro pai, basta acessar o canal da CARAS no YouTube.

