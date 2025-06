Diego Lozano se desafia em retorno ao Masterchef Confeitaria: 'Nova tarefa'

Diego Lozano é um dos jurados do 'Masterchef Confeitaria'; em entrevista à CARAS Brasil, ele adianta sobre a nova temporada da atração

Famoso chef pâtissier, Diego Lozano (40) está ansioso para mais uma temporada do Masterchef Confeitaria Brasil. O cozinheiro já era bastante conhecido na confeitaria, mas no ano passado se encarnou um novo desafio na carreira e estreou como jurado fixo da atração. Em entrevista à CARAS Brasil, ele reflete sobre esta experiência.

A nova temporada do Masterchef Confeitaria ainda não tem data de estreia definida, mas a Band confirmou o retorno e a previsão é de ir ao ar em 2025. Diego Lozano confessa a expectativa para mais uma edição do reality gastronômico.

"Eu acho que realmente é [um] aprendizado. Acho que temporada a temporada a gente vem ficando melhor, com certeza", declara. O Masterchef Confeitaria retorna sem a presença de Ana Paula Padrão (59), que foi a apresentadora por dez anos do programa.

Lozano fala sobre a ausência da jornalista: "A segunda temporada agora é um pouco mais de maturidade e entendendo de fato como é que funciona aqui e, óbvio, com uma nova tarefa aí", reflete.

Quem é Diego Lozano?

Antes de ingressar no Masterchef, Diego Lozano já era bastante conhecido no ramo da patisserie onde ganhou duas vezes o prêmio de chocolatier do Brasil no World Chocolate Masters e foi eleito pela Folha de S.Paulo o melhor confeiteiro de São Paulo em 2023.

"Eu tento ser bem real, o que eu sou aqui no palco, sou eu na vida real. Obviamente, aqui com um pouco mais de exigência porque a gente tem que cobrar, mas não muda muita coisa", finaliza o confeiteiro Diego Lozano.

