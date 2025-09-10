César Tralli revela dificuldade de sair de casa cedo: 'Motivo nobre'

Ainda em São Paulo, antes de assumir o 'Jornal Nacional', César Tralli revela dificuldade que está tendo para sair cedo de casa para o trabalho

O apresentador César Tralli compartilhou uma dificuldade que está enfrentando em sua casa para sair cedo para o trabalho. Nesta quarta-feira, 10, o jornalista postou um vídeo com a filha, Manuella Pinheiro Tralli, e a nova cachorrinha deles, Nutella, e falou sobre a pet ser tão fofa a ponto de atrapalhá-lo.

"Está mais difícil sair de casa cedinho…Mas o motivo é muuuiito nobre!", brincou ele ao exibir o momento cheio de amor e carinho com a herdeira a cadelinha peluda.

Nos comentários, os internautas reagiram ao verem o trio juntinho. "Que amor", falou Ticiane Pinheiro. "Que delícia", admiraram outros.

No vídeo, Manuella apareceu usando uma botinha. Em sua rede social, a apresentadora do Hoje Em Dia relatou o que aconteceu e contou que ficou com o "coração apertado" ao ver a pequena usando o item.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por César Tralli (@cesartralli)

Motivo da saída de William Bonner do Jornal Nacional

De acordo com o comunicado da Globo, William Bonner manifestou seu desejo de sair do Jornal Nacional há cinco anos, quando a transição começou a ser preparada pela emissora. Ele pediu para mudar de função para ter mais tempo para sua família e atividades pessoais.

O comunicador ficou 29 anos como apresentador e 26 anos acumulando também a função de editor-chefe.

O depoimento do apresentador sobre a hora da despedida

No comunicado oficial de sua saída do JN, William Bonner compartilhou um depoimento relembrando do seu trabalho no telejornal por tanto tempo.

"Esse aniversário do JN não tem número redondo, lançamento de livro, série especial de reportagens. E, mesmo assim, foi o que consumiu mais tempo pra ser preparado. Foram cinco anos, desde a minha primeira conversa com a direção do jornalismo sobre o desejo de reduzir a carga horária e as responsabilidades exigidas pela chefia e pela apresentação do JN. Precisamos superar a fase crítica da pandemia, arquitetar sucessões e preparar sucessores até a data do anúncio das novidades. E, finalmente, podemos todos conversar sobre essas conquistas e movimentos sem reservas. Alguns números ajudam a explicar meu desejo e minha necessidade de mudar de ritmo. São 29 anos e quatro meses de JN. Exatos 26 anos como chefe da equipe de editores, comandando reuniões, avaliando pautas, planejando edições, apresentando as notícias a milhões. Nesse período, tornei-me pai, vi minhas crianças acharem que se tornaram adultos. Mudaram de endereço, até de país. Ser recebido pelo Globo Repórter me deixa honrado e gratíssimo. Todos os meus amigos me ouviram falar do sonho de integrar essa equipe quando pudesse deixar o JN. De todos os programas do jornalismo já existentes quando cheguei à Globo, é o único em que nunca atuei, nem interinamente, em 39 anos. Lembro quando a Sandra Annenberg chegou lá. Amiga de décadas, cúmplice do meu sonho, que era dela também, Sandra me mandou mensagem carinhosa: ‘Cheguei antes, amigo. Te espero aqui!’ Ano que vem, estaremos juntos por lá. O Tralli receberá o carinho e o apoio merecidíssimo que o time do JN sabe compartilhar. E terei prazer de continuar colhendo até lá", afirmou.

Renata Vasconcellos fala sobre a mudança

Com a saída de Bonner, Renata Vasconcellos vai trabalhar ao lado de Cesar Tralli. Em um depoimento, ela falou sobre a mudança.

"Depois de mais de uma década de parceria incansável com William Bonner na bancada do Jornal Nacional, é com um imenso prazer que eu recebo César Tralli nessa nova etapa. Que sorte a minha poder trabalhar com profissionais que representam o melhor do telejornalismo brasileiro. Ao Bonner, minha gratidão emocionada pela confiança, pelo aprendizado e pela inspiração. Na sua ética do trabalho e na sua coragem. Ao Tralli, minhas boas-vindas com a certeza confortante do que virá: parceria dedicada, competente e cheia de sensibilidade", comentou.