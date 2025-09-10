CARAS Brasil
Kids / Eita!

Ticiane Pinheiro tem susto com a filha caçula: 'Torceu o pé'

Ao ver a filha caçula usando botinha após torcer o pé, Ticiane Pinheiro fica com o 'coração apertado' e compartilha o que aconteceu

Nataly Paschoal
por Nataly Paschoal
[email protected]

Publicado em 10/09/2025, às 07h45

A apresentadora Ticiane Pinheiro compartilhou um susto que teve com a filha caçula, Manuella Pinheiro Tralli, de seis anos, nos últimos dias. Em seus stories da rede social, a jornalista mostrou a herdeira mais nova usando uma botinha e contou o que aconteceu.

Apesar de mostrar a menina sorridente e contente com o acessóorio, a esposa de César Tralli contou que ficou apreensiva ao ver a pequena com o item. A famosa então comentou que a garota sofreu um pequeno acidente ao brincar de pular.

"Nem contei para vocês, mas a Manu torceu o pé na cama elástica no final de semana. Ela achou o máximo e eu fiquei com o coração apertado", desabafoi a loira.

Ainda nos últimos dias, Ticiane Pinheiro falou sobre a mudança do marido para o Jornal Nacional. O apresentador ficará no lugar de William Bonner, no Rio de Janeiro, o que vem gerando burburinhos de uma possível saída da apresentadora da Record TV para trabalhar na Globo.

Ticiane Pinheiro fala pela primeira vez sobre possibilidade de mudar de cidade

A apresentadora Ticiane Pinheiro falou pela primeira vez sobre a possibilidade de se mudar para o Rio de Janeiro após o marido, o apresentador César Tralli, ser promovido à âncora do Jornal Nacional, da Globo. Ele deverá ir para o Rio de Janeiro em novembro deste ano. Porém, o casal ainda está em fase de decisão sobre como será a vida da família.

Por meio de sua assessoria de imprensa, Pinheiro falou sobre a fase de adaptação por causa dos seus vínculos com São Paulo e afirmou que a família está estudando as possibilidades. "Hoje tenho meu compromisso diário com o 'Hoje em Dia', meus trabalhos por São Paulo, temos as nossas meninas com a vida acadêmica/escolar. Mas tenho certeza de que vamos entendendo as possibilidades, administrando tudo, juntos. Somos uma família muito unida que se ama muito. Por isso, felizmente, é uma questão de tempo apenas", disse ela, segundo o site Gshow

Além disso, a loira demonstrou sua alegria ao ver a nova conquista profissional do marido. "Estou muito feliz e orgulhosa pelo Cesar. Ele merece demais. Um profissional dedicado, inspirador e admirável, que leva o trabalho com tanta seriedade, paixão e disciplina. Essa notícia tão boa é muito recente para todos, para nossa família também. Teremos uns meses pela frente de adaptação", contou. 

Nataly Paschoal

Nataly Paschoal é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, ela já passou por sites como Todateen, Sportlife e espnW. Escreve sobre celebridades, TV, reality show e novelas.

