Causa da morte de Hulk Hogan, lenda da luta livre, é revelada

Terry Gene Bollea, mais conhecido como Hulk Hogan, ator e lenda da luta livre, faleceu aos 71 anos. Saiba a causa da morte

Terry Gene Bollea, mais conhecido como Hulk Hogan, ator e lenda da luta livre, faleceu aos 71 anos. De acordo com informações do site norte-americano 'TMZ', o ex-lutador morreu em sua casa, localizada na Flórida, nos Estados Unidos. Agora, a causa da morte foi revelada.

O site New York Post noticiou nesta quinta-feira, 31, que Hulk morreu em decorrência de um infarto agudo do miocárdio — popularmente conhecido como ataque cardíaco —, que ocorre quando o fluxo sanguíneo para o coração é interrompido, provocando falta de oxigênio e a morte das células do músculo cardíaco.

O ex-lutador também tinha um histórico de fibrilação atrial, uma condição cardíaca caracterizada por batimentos irregulares e, frequentemente, acelerados. Além disso, ele enfrentava a leucemia, um tipo de câncer que atinge as células sanguíneas.

Carreira de Hulk Hogan

Sucesso nas décadas de 1980 e 1990, Hogan se destacou como um dos nomes mais famosos da luta livre americana. A lenda do esporte conquistou 12 títulos mundiais, sendo 6 na WWF e 6 na WCW. Além disso, ele também foi o primeiro lutador a vencer duas edições seguidas do Royal Rumble, em 1990 e 1991.

Hulk Hogan ainda atuou em filmes como 'Rocky III' (1982), 'Desafio total' (1989), 'Comando suburbano' (1991) e 'O senhor babá' (1993). Ele também fez parte do elenco da série 'Thunder - Missão no Mar' (1994).

Esposa de Hulk Hogan lamentou morte do marido

Sky Daily, esposa do lendário lutador profissional Terry Gene Bollea, usou as redes sociais para desabafar sobre a dor da perda do marido. “Eu não estava preparada para isso... e meu coração está em pedaços”, escreveu a viúva, de 46 anos, em uma publicação feita nesta sexta-feira, 25.

"Ele estava lidando com alguns problemas de saúde, mas eu realmente acreditava que iríamos superá-los. Eu tinha muita fé na força dele. Achei que ainda tínhamos mais tempo", continuou na legenda da publicação em suas redes sociais.

