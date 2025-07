Esposa de Hulk Hogan fala da morte do marido: 'Meu coração está em pedaços'

Aos 71 anos de idade, Hulk Hogan faleceu em sua casa, localizada na Flórida, nos Estados Unidos, e a esposa, Sky Daily, lamenta publicamente

Sky Daily, esposa do lendário lutador profissional Terry Gene Bollea — mais conhecido como Hulk Hogan — usou as redes sociais para desabafar sobre a dor da perda do marido, que faleceu aos 71 anos na quinta-feira, 24. “Eu não estava preparada para isso... e meu coração está em pedaços”, escreveu a viúva, de 46 anos, em uma publicação feita nesta sexta-feira, 25.

"Ele estava lidando com alguns problemas de saúde, mas eu realmente acreditava que iríamos superá-los. Eu tinha muita fé na força dele. Achei que ainda tínhamos mais tempo", continuou na legenda da publicação em suas redes sociais.

Morte inesperada

O anúncio de sua partida foi divulgado pelo site norte-americano 'TMZ'. De acordo com o veículo, o ex-lutador de luta livre morreu em sua casa, localizada na Flórida, nos Estados Unidos. Ainda segundo reportagens locais, médicos foram acionados após o ex-atleta sofrer uma parada cardíaca. O óbito de Hogan foi confirmado por seu agente, mas a causa da morte não foi revelada.

De acordo com Sky, a perda foi inesperada. "Esta perda é repentina e impossível de processar. Para o mundo, ele era uma lenda... mas para mim, ele era o meu Terry. O homem que eu amava. Meu parceiro. Meu coração", complementou o desabafo.

A jovem ainda disse que, mesmo enfrentando alguns problemas de saúde, ainda fazia questão de estar presente em eventos e manter contato com o público. “Hulk amava muito seus fãs e, apesar do crescente desconforto físico, fez tudo o que pôde para aparecer, dar autógrafos, tirar fotos e se conectar com as pessoas que o apoiaram durante todo o processo. Vocês significavam tudo para ele”, disse.

Fé como consolo

Sky Daily também mencionou que Hulk era um homem de fé cristã e encontrou conforto em acreditar que sua alma está em paz. "Ele era um crente em Cristo, e eu me conforto sabendo que a sua alma está em paz e que foi bem-vindo em casa. Por favor, mantenham a família dele e todos nós que o amamos nas vossas orações enquanto tentamos navegar nesta nova realidade", finalizou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sky Daily Hogan (@mrs.sky.hogan)

Leia também:Caso Matthew Perry: médico admite culpa em morte do ator de Friends