Cauã Reymond aceita convite após revelar que a mãe era portadora de HIV; veja

Após revelar que a mãe era portadora de HIV e que sofreu preconceito, Cauã Reymond aceita convite para ser uma aliado contra o estigma da doença

O ator Cauã Reymond revelou recentemente, ao participar do Altas Horas, que sofreu bullying durante a infância por ter sido filho de uma portadora de HIV. Após a repercussão de sua experiência, o galã foi convidado para ser um aliado na luta contra o estigma da doença.

Na rede social, o intérprete de César, de Vale Tudo, recebeu uma carta aberta de uma moça chamada Marina Vergueiro, portadora de HIV, para ele participar da luta e ele aceitou. Em seu feed, o famoso repostou o vídeo dela e contou que ficou emocionado com o recado.

"Oi Cauã. Recentemente você compartilhou com a gente que sua falecida mãe Denise vivia com HIV. Sinto muito pela perda, eu também perdi minha mãe há alguns anos e compartilho a saudade. Eu sou a Marina Vergueiro e vivo com hiv desde 2012. Sou poeta e cineasta e dedico a minha vida à luta contra o estigma de hiv/aids. Me dirijo a você em nome das 350 mil mulheres que vivem com HIV no Brasil e às outras mais de 100 milhões que compõem nossa população e também estão vulneráveis à infecção. Afinal, basta estarmos vivas para ser afetadas pelo hiv, independente de classe, raça, idade ou cor", falou a mulher.



"Você sabia que nós, mulheres, temos menos acesso e maior dificuldade de adesão ao tratamento? O julgamento moral sobre nossos corpos é tamanho, que a maioria de nós se recolhe ao silêncio, à culpa, à abdicação de uma vida social, afetiva e sexual, pois temos medo de sermos demitidas, rejeitadas, expostas e violentadas. É muito triste, Cauã! Você sabia que existem alguns estudos que demonstram que 50% das pessoas vivendo com hiv desenvolvem quadros de depressão e que a taxa de suicídio nessa população é 100 vezes maior do que a da população em geral?", questionou.



"Apesar dos avanços científicos que faz com que possamos viver uma vida plena e saudável, sem risco de passar o vírus, o hiv ainda é cercado por desinformação: que afeta só homens gays e pessoas promíscuas. Por isso, eu quero te fazer um convite. Cauã Reymond, você aceita ser um aliado na luta contra estigma do hiv/aids? Eu tenho certeza ABSOLUTA que você é capaz de salvar milhares de vidas brasileiras. Por exemplo: baseado na sua experiência pessoal, você pode usar sua visibilidade para informar que mulheres que vivem com hiv podem engravidar e ter filhos completamente saudáveis e negativos, como você. Bora somar e contribuir para uma sociedade mais informada e saudável e menos violenta?", pediu ela o apoio do famoso.

Cauã Reymond relembra infância difícil no Altas Horas

O ator Cauã Reymond participou do Altas Horas, que foi ao ar neste sábado, 24, e, durante sua aparição no programa, o galã relembrou momentos difíceis de sua infância. Apesar de ter uma aparência admirada atualmente e de ter fama, o famoso contou que nem sempre teve uma vida fácil e foi aceito pelas pessoas.