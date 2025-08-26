Cartunista Jaguar deixou pedido sobre o destino das cinzas da cremação

Esposa do cartunista Jaguar revela que vai cumprir o pedido dele para o destino das cinzas da cremação

O cartunista Sérgio Magalhães Gomes Jaguaribe, o Jaguar, morreu aos 93 anos de idade no último domingo, 24. Em meio ao último adeus, a família anunciou que vai cumprir o desejo dele para o destino de suas cinzas da cremação.

O corpo dele foi cremado no Rio de Janeiro e a viúva, Célia Regina Pierantoni, contou à TV Globo que Jaguar pediu para que suas cinzas fossem colocadas em bares que ele frequentou ao longo de sua vida. A família pretende colocar as cinzas em pequenos saquinhos e deixá-los em diferentes bares.

O cartunista morreu durante a internação em um hospital no Rio de Janeiro, no qual estava por causa de infecção respiratória e complicações renais. Ele ficou conhecido por suas charges com humor, sátiras e provocações sobre momentos da história do Brasil. Além disso, ele foi um dos criadores do jornal O Pasquim.

Jaguar fez parte de uma importante geração de cartunistas brasileiros, como Millor Fernandes, Ziraldo Alves Pinto e Henfil, que marcaram a população com seus desenhos ao longo de décadas nos jornais, revistas e televisão.

Destino das cinzas de Preta Gil

O cantor Gilberto Gil, pai de Preta Gil (1974-2025), abriu o coração ao falar sobre a trajetória de vida da cantora e a sua partida precoce. A artista faleceu aos 50 anos, no dia 20 de julho, após uma longa batalha contra um câncer colorretal.

Em entrevista ao 'Fantástico', da TV Globo, Gilberto revelou o destino das cinzas da filha, que foi cremada em uma cerimônia restrita a familiares e amigos no dia 25 de julho, logo após o velório aberto ao público.

De acordo com o veterano da MPB, Preta deixou orientações de como gostaria que suas cinzas fossem espalhadas: "Dentro dos vários pedidos que ela tinha, um deles era de que o corpo dela fosse cremado e que as cinzas fossem distribuídas entre as pessoas da família e dos amigos", declarou o cantor.

Em seguida, Gilberto Gil contou que algumas pessoas já decidiram o que farão com parte das cinzas que irão receber: "Hoje eu estava vendo a caixinha com as cinzas. Tem gente que quer usar as cinzas para fazer uma joia, tem gente que quer ter um tiquinho das cinzas dela em casa, jogar um pouco no jardim de uma das casas, no mar da casa da Bahia…", relatou o veterano, por fim.