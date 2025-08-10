Gilberto Gil fala da morte da filha Preta Gil: ‘Foi muito duro’

No Fantástico, Gilberto Gil fala sobre a morte de Preta Gil, como foi acompanhar a luta dela para tentar sobreviver e o destino das cinzas do corpo da filha

O cantor Gilberto Gil conversou com o Fantástico, da Globo, sobre a morte da filha Preta Gil, que partiu, aos 50 anos, em 20 de julho. Ele contou sobre como está se sentindo após se despedir da filha, como foi vê-la encarando o tratamento contra o câncer e qual é o destino das cinzas da cantora.

Para começar, ele foi questionado sobre como se sente depois da morte da filha. "Estamos tristes, naturalmente tristes. Ainda tendo que nos acostumar com a perda, com a falta. Preta era uma menina muito cheia de vida, muito intensa, ao mesmo tempo ela já vinha com um sofrimento prolongado, de três anos quase… A morte faz parte da vida e a gente segue”, refletiu.

Então, ele comentou sobre o carinho que os brasileiros estão proporcionando para a família desde a morte de Preta. "Tem um lado de bálsamo, um lado de alguma coisa que conforta um pouco. Ajuda a gente a resistir a dor da despedida e da perda. Eu já tinha perdido um filho lá atras de uma forma trágica”, disse ele, relembrando a morte de Pedro Gil.

Gil ainda falou sobre o longo tratamento da filha, que lutou por mais de 2 anos e meio contra o câncer colorretal com metástases. "Com Preta, a gente teve tempo para, de uma certa forma, irmos nos acostumando com a ideia. O diagnóstico dela foi logo de inicio muito duro, as expectativas em relação a possibilidade de se curar eram pequenas”, afirmou ele, e completou: "Essa luta intensa que ela teve pela vida era uma coisa que não só nos comovida como nos chamava à responsabilidade pelo fato de sermos quem somos para ela. Ela decidiu ir pelo contexto extraordinário de empenho, de amor à vida, de apego… Esses últimos tempos nos Estados Unidos foram de acompanha-la e cerca-la de muito amor”.

O cantor também comentou que não teve uma última conversa com a filha já sabendo que seria o fim porque ainda existia um mistério da vida sobre o que iria acontecer. Agora, a família já recebeu as cinzas da cantora e decidiu seguir o último deseja dela, que era que suas cinzas fossem divididas entre amigos e familiares. "Dentro dos vários pedidos que ela tinha, um deles era de que o corpo dela fosse cremado e que as cinzas fossem distribuídas entre as pessoas da família e dos amigos. Hoje eu estava vendo a caixinha com as cinzas. Tem gente que quer usar as cinzas para fazer uma joia, tem gente que quer ter um tiquinho das cinzas dela em casa, jogar um pouco no jardim de uma das casas, no mar da casa da Bahia…”, disse ele.

Por fim, Gilberto Gil contou que vai retomar sua agenda de shows da turnê Tempo Rei após a morte da filha. "Ela era cantora, cantava… Ela dizia em vários momentos da doença: vai cantar, vai. Ela tinha esse lado. É um respeito a esse caráter profundo da personalidade dela e voltar a cantar por aí”, afirmou ele, que ainda não sabe se fará alguma homenagem para a filha nos shows. “Às vezes, eu fico tentado a inventar uma coisa qualquer para levar. Outras vezes eu digo que não precisa. A gente vai continuar fazendo o show que felizmente, de uma forma gratificante, foi muito bem recebido. As pessoas gostaram e gostam. Em um ímpeto qualquer, um pedacinho de alguma coisa que a gente possa fazer como homenagem especial para ela”, afirmou.

Preta Gil morreu no dia 20 de julho de 2025, aos 50 anos, após enfrentar complicações do câncer colorretal, que foi descoberto em 2023. A morte aconteceu em Nova York, Estados Unidos. Seu corpo foi trazido de volta ao Brasil para o velório, que aconteceu no Theatro Municipal do Rio de Janeiro e foi aberto ao público. Por fim, o último adeus aconteceu uma cerimônia de cremação reservada para a família em 25 de julho de 2025.

Gilberto Gil no velório da filha, Preta Gil - Foto: Alô Alô Bahia

