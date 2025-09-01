CARAS Brasil
  2. Carlinhos Maia admite traição e fala sobre medo do futuro
Atualidades / Infidelidade

Carlinhos Maia admite traição e fala sobre medo do futuro

Influenciador Carlinhos Maia surgiu em registro pós-festa e falou sobre o fim do casamento com Lucas Guimarães: "Ele me deixou muitos dias sozinho"

Izabella Nicolau
por Izabella Nicolau
[email protected]

Publicado em 01/09/2025, às 15h32

Carlinhos Maia
Carlinhos Maia - Foto: Reprodução / Instagram

Durante uma festa no Rancho do Maia, Carlinhos Maia chamou atenção ao surgir em um vídeo publicado nos stories na madrugada desta segunda-feira (1º). O influenciador apareceu em um momento íntimo, conversando com a cantora Kally Fonseca, ex-Fazenda, e o registro rapidamente viralizou nas redes sociais.

O contexto do vídeo ganhou ainda mais peso por acontecer pouco depois do anúncio oficial do fim do casamento com Lucas Guimarães. Em julho deste ano, o casal confirmou, por meio de um comunicado conjunto, a separação após 15 anos de relacionamento. Eles reforçaram que a decisão foi tomada de forma pensada, em comum acordo e com respeito mútuo, encerrando um dos relacionamentos mais acompanhados pelos fãs nas redes sociais. Essa versão, no entanto, foi “desmentida” pelo próprio Carlinhos nesse registro.

No vídeo, Carlinhos desabafou sobre ter procurado Lucas em um momento de carência. “Ontem eu liguei para o Lucas de novo [...] Aqui tem várias pessoas que eu ficaria, tranquilo, mas aí… eu fiquei conversando sem saber e eu liguei. Não posso voltar, porque ele vai passar na minha cara que eu traí ele. Eu traí, ele me deixou muitos dias sozinho”, disse.

O influenciador também revelou insegurança em relação aos próximos passos do ex. “Sabe o que é pior? Ele vai achar alguém muito chique, e eu tenho medo. Eu minto tanto, eu não minto, porque eu falo a verdade depois”, declarou.

Apesar do tom emocional, Carlinhos deixou claro que o desabafo não se tratava de uma tentativa de reconciliação. “Não é sobre isso [voltar]”, finalizou.

Sobre o relacionamento

Carlinhos e Lucas começaram a namorar em 2009 e oficializaram a união em maio de 2019, em uma cerimônia realizada em Piranhas, Alagoas, que reuniu diversos convidados famosos e teve ampla repercussão na época.

Com o anúncio do término em julho, ambos destacaram que a relação chegou ao fim de forma amigável e que pretendem seguir caminhos diferentes, mas mantendo o respeito pela história construída juntos.
O vídeo trouxe à tona discussões sobre os desdobramentos da separação e evidenciou que o fim do casamento não foi exatamente como exposto para o público.

Leia também: Carlinhos Maia surge em foto com mulher apontada como pivô em separação

Izabella Nicolau

Izabella Nicolau é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como Observatório do Cinema e Ultraverso. Escreve sobre cultura, entretenimento e celebridades.

traiçãoCarlinhos MaiaLucas Guimarães

