Recém-separado de Lucas Guimarães, Carlinhos Maia reaparece ao lado de Duda Luvisneck, que foi apontada como pivô em sua separação

O influenciador digital Carlinhos Maia surgiu em uma nova foto ao lado da influencer Duda Luvisneck, que foi apontada como pivô em sua separação de Lucas Guimarães. Na noite deste domingo, ela compartilhou uma selfie dos dois juntos durante o passeio, mas não revelou detalhes sobre o encontro deles.

Depois do anúncio oficial do fim do relacionamento dos dois, os rumores sobre o motivo do término começaram a circular na web. De acordo com o Portal Leo Dias, Carlinhos Maia teria descoberto que é bissexual. Segundo a reportagem do portal do colunista Leo Dias, Carlinhos Maia fez a descoberta sobre sua bissexualidade ao ficar interessado em uma mulher. Inclusive, essa mulher seria a influenciadora Duda, que é o apelido de Eduarda Luvisneck.

Carlinhos e Duda já fizeram lives juntos nas redes sociais e teriam se aproximado nos últimos tempos. Porém, a publicação garantiu que não aconteceu qualquer tipo de traição e Carlinhos está apenas em uma fase de descobrir sua sexualidade.

Carlinhos Maia surge em foto com mulher apontada como pivô em separação

Ao ver a repercussão do assunto, Duda compartilhou uma mensagem nas redes sociais para contar que estava surpresa com o que vem sendo dito.

“Fui pega de surpresa com tudo que está saindo sobre mim. É muito estranho ver meu nome envolvido em algo tão exposto e, principalmente, sem que as pessoas saibam da história. Nesse momento, estou digerindo tudo com calma. Em breve, eu mesma vou esclarecer o que for necessário. Obrigada a quem está mandando mensagens com carinho”, disse ela.

Carlinhos Maia se desculpou com Duda

O humorista Carlinhos Maia voltou a encontrar a influencer Duda Luvisneck nas redes sociais. Os dois fizeram uma live na internet na noite de terça-feira, 29, após ela ter sido apontada como pivô na separação dele e Lucas Guimarães. Então, ele aproveitou a oportunidade para se desculpar com ela.

“Você tá de boa? Antes de mais nada queria pedir desculpas a você, bem-vinda à minha vida, é isso aí”, disse ele sobre a exposição do fim do seu casamento e as especulações. Por sua vez, ela respondeu: “Tem que tá de boa né! Vou fazer o quê? Não tem outra opção”.

Logo depois, Carlinhos fez elogios para a amizade deles. "Não, é sério. Você é massa! Eu acho que você foi uma pessoa que eu me conectei muito aqui, isso é fato né? Tanto é que eu te chamei para vir aqui em casa, e me conectei mais ainda, porque eu sou assim, eu sou 8 ou 80, quando eu gosto de alguém, cabo. As pessoas ficam muito doidas com isso de gay, hetero, se traiu, não traiu, coisa chata do cacete. Mas a nossa vibe bateu e pronto”, disse ele. Em resposta, ela apenas disse: "É questão de energia né, bateu energia é isso aí".

