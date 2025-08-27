Cariúcha critica posicionamento de Bruna Marquezine em entrevista

Apresentadora comentou reação de Bruna Marquezine ao ser abordada por repórter e destacou a relação entre fama e exposição na mídia
Durante participação no programa Fofocalizando, Cariúcha repercutiu um vídeo em que Bruna Marquezine foi abordada pelo repórter Gabriel Rangel no aeroporto, e respondeu de forma direta às perguntas.
Na ocasião, o entrevistador fez perguntas sobre os bastidores da festa de aniversário de 30 anos de Marquezine, que aconteceu no dia 15 de agosto, na Ilha Fiscal, no Rio de Janeiro, citando imagens vazadas, boatos sobre penetras e até questionando a atriz sobre supostos relacionamentos. Bruna respondeu de forma breve e evitou dar detalhes sobre os temas levantados, incluindo especulações sobre João Guilherme e Danilo Mesquita.
Durante o programa, Cariúcha comentou o episódio e criticou a postura de Bruna diante das perguntas, ressaltando que celebridades devem estar preparadas para lidar com a mídia e com a exposição da imagem. “Nossa, que simpatia. É uma coisa que eu volto a falar pra senhora de casa. Quando vocês que estão se preparando para ser atrizes ou famosos, vocês têm que se preparar também pra imprensa, pra mídia, tá?".
Em seguida, ela reforçou seu ponto, destacando que quem opta por uma carreira pública precisa entender a exposição: “Porque senão, se vocês não querem dar entrevista, é o que eu volto a falar. ‘Ah, eu quero ter minha vida privada’. Vai estudar para você ser CLT ou advogado ou outra profissão que não precisa expor a sua imagem, porque infelizmente é o preço a ser pago”, disse.
A apresentadora ainda completou: “A gente fica rico e ganha muito bem graças a vocês, graças até à imprensa que taca pau na gente”.
O vídeo do encontro com Bruna e a repercussão das falas de Cariúcha viralizaram, gerando debate entre fãs da atriz e internautas sobre os limites entre vida privada e exposição pública no universo das celebridades.
