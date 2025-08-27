CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Atualidades
  2. Cariúcha critica posicionamento de Bruna Marquezine em entrevista
Atualidades / Exposição

Cariúcha critica posicionamento de Bruna Marquezine em entrevista

Apresentadora comentou reação de Bruna Marquezine ao ser abordada por repórter e destacou a relação entre fama e exposição na mídia

Izabella Nicolau
por Izabella Nicolau
[email protected]

Publicado em 27/08/2025, às 18h14

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Cariúcha e Bruna Marquezine
Cariúcha e Bruna Marquezine - Foto: Reprodução / Instagram

Durante participação no programa Fofocalizando, Cariúcha repercutiu um vídeo em que Bruna Marquezine foi abordada pelo repórter Gabriel Rangel no aeroporto, e respondeu de forma direta às perguntas.

Na ocasião, o entrevistador fez perguntas sobre os bastidores da festa de aniversário de 30 anos de Marquezine, que aconteceu no dia 15 de agosto, na Ilha Fiscal, no Rio de Janeiro, citando imagens vazadas, boatos sobre penetras e até questionando a atriz sobre supostos relacionamentos. Bruna respondeu de forma breve e evitou dar detalhes sobre os temas levantados, incluindo especulações sobre João Guilherme e Danilo Mesquita.

Cariúcha fala sobre fama e imprensa

Durante o programa, Cariúcha comentou o episódio e criticou a postura de Bruna diante das perguntas, ressaltando que celebridades devem estar preparadas para lidar com a mídia e com a exposição da imagem. “Nossa, que simpatia. É uma coisa que eu volto a falar pra senhora de casa. Quando vocês que estão se preparando para ser atrizes ou famosos, vocês têm que se preparar também pra imprensa, pra mídia, tá?".

Em seguida, ela reforçou seu ponto, destacando que quem opta por uma carreira pública precisa entender a exposição: “Porque senão, se vocês não querem dar entrevista, é o que eu volto a falar. ‘Ah, eu quero ter minha vida privada’. Vai estudar para você ser CLT ou advogado ou outra profissão que não precisa expor a sua imagem, porque infelizmente é o preço a ser pago”, disse.

A apresentadora ainda completou: “A gente fica rico e ganha muito bem graças a vocês, graças até à imprensa que taca pau na gente”.

O vídeo do encontro com Bruna e a repercussão das falas de Cariúcha viralizaram, gerando debate entre fãs da atriz e internautas sobre os limites entre vida privada e exposição pública no universo das celebridades.

Leia também: Os 3 looks de Bruna Marquezine na festa de 30 anos

Izabella Nicolau

Izabella Nicolau é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como Observatório do Cinema e Ultraverso. Escreve sobre cultura, entretenimento e celebridades.

bruna marquezinecariucha
Bruna Marquezine Bruna Marquezine  

Leia também

Luxo

Maíra Cardi e Thiago Nigro - Foto: Reprodução / Instagram

Maíra Cardi surpreende ao revelar jantar de R$ 7 mil na Suíça

Eita

Britney Spears - Foto: Getty Images

Ex de Britney Spears vem a público após comentário da cantora

Previsão

Ana Hickmann e Edu Guedes - Foto: Reprodução / Instagram

Previsão faz revelação sobre Ana Hickmann e Edu Guedes: ‘Traz de vidas passadas’

Meta cumprida!

Lucas Lima - Foto: Reprodução/Instagram

Lucas Lima cumpre meta e compartilha jornada especial: 'Foi… intenso'

Combo de cirurgias

Thais Gebelein - Foto: Reprodução/Instagram

Esposa de Pedro Leonardo detalha procedimentos cirúrgicos: 'Resolveria tudo'

Flagra

Xamã e Sophie Charlotte - Foto: Fabrício Pioyani / Agnews

Xamã e Sophie Charlotte esbanjam romantismo em dia na praia

Últimas notícias

Maíra Cardi e Thiago NigroMaíra Cardi surpreende ao revelar jantar de R$ 7 mil na Suíça
Britney SpearsEx de Britney Spears vem a público após comentário da cantora
Ana Hickmann e Edu GuedesPrevisão faz revelação sobre Ana Hickmann e Edu Guedes: ‘Traz de vidas passadas’
Nathalia Valente e Yuri MeirellesGrávida, Nathalia Valente encanta ao mostrar os detalhes do quarto de seu filho
Meghan MarkleMeghan Markle revela o que as pessoas precisam saber para entendê-la
Vanessa Alvaiz aponta que Deborah Secco tem uma coração muito bonitoAstróloga entrega detalhe oculto de Deborah Secco: 'É a personalidade dela'
MC DanielMC Daniel fala sobre infidelidade e choca Tatá Werneck
Lucas LimaLucas Lima cumpre meta e compartilha jornada especial: 'Foi… intenso'
Marcos Mion e Tadeu SchmidtMarcos Mion fala sobre possibilidade de apresentar o BBB
Damares AlvesSenadora Damares Alves revela câncer, passa por cirurgia e vai fazer radioterapia
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade