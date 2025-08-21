Cantores sertanejos ostentam luxo com fazendas e jatinhos; veja

Cantores sertanejos como Leonardo, Zezé Di Camargo e Marrone ostentam propriedades milionárias e jatinhos particulares; confira

O Circuito Sertanejo é uma das maiores manifestações da música no Brasil, e a 70ª Festa do Peão de Barretos, que acontece de 21 a 31 de agosto, reúne grandes nomes da música sertaneja. Por trás do palco, muitos desses artistas vivem um estilo de vida luxuoso, com fazendas de milhões de reais e jatinhos particulares, que são símbolos do sucesso que conquistaram ao longo de suas carreiras. Esses luxos são apenas uma parte da realidade de alguns dos maiores nomes do sertanejo.

Leonardo e a Fazenda Talismã

Leonardo é proprietário da Fazenda Talismã, localizada em Jussara, Goiás. Segundo o G1, a propriedade, avaliada em R$ 60 milhões, tem 1.000 hectares e é especializada em pecuária, com mais de 5.000 cabeças de gado. A fazenda não é apenas uma fonte de negócios, mas também um refúgio para a família do cantor, com infraestrutura de lazer, incluindo quadras esportivas, piscina, lago e uma "prainha particular" construída com areia e ondas de água doce, proporcionando momentos de descanso e lazer.

Cantor Leonardo em sua fazenda - Foto: Instsagram

Marrone e a Fazenda Favo de Mel

Marrone, da dupla Bruno & Marrone, também possui uma propriedade luxuosa chamada Fazenda Favo de Mel, localizada em Goiás. De acordo com o G1, a fazenda tem um enorme lago, piscina aquecida com a letra "M" desenhada nos azulejos, galinheiro, horta e até quadras de vôlei e futebol. O cantor transformou o espaço em um refúgio de luxo para sua família, com um total de 9 suítes para receber amigos e familiares.

Piscina do cantor Marrone - Foto: Reprodução/ Internet

Zezé Di Camargo e a Fazenda "É o Amor"

Zezé Di Camargo, por sua vez, possui a Fazenda "É o Amor", localizada em Araguapaz, Goiás. Com 1.500 hectares, a propriedade é um símbolo do sucesso do cantor e sua família. A fazenda tem uma área de lazer impressionante, com casa principal, academia particular e áreas para criação de gado Nelore. A fazenda funciona não apenas como um negócio, mas como um refúgio de descanso para o cantor e sua esposa, Graciele Lacerda.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Graciele Lacerda (@gracielelacerdaoficial)

Nattan e o Jatinho Particular

O cantor Nattan também decidiu investir em um jatinho particular. O modelo Hawker 400 chama atenção pelo luxo e conforto. O jatinho foi adaptado com interiores sofisticados, incluindo almofadas personalizadas com o logo do artista. Avaliado entre R$ 3,5 milhões e R$ 10 milhões, o avião oferece conforto e exclusividade nas viagens do cantor.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por NATTANZINHO (@nattan)

Henrique e Juliano na Fazenda Terra Prometida

A Fazenda Terra Prometida, no Tocantins, é onde os irmãos Henrique e Juliano escolheram morar. Com 1.000 hectares, a fazenda não é apenas um centro de negócios para a criação de gado Nelore, mas também um local de lazer e descanso para a família. A estrutura conta com lago, represa para pesca, piscina de borda infinita e até uma pista de pouso particular, usada frequentemente por Juliano, que é piloto de avião. Cada irmão vive em sua própria casa dentro da propriedade, o que permite que tenham seus espaços privados.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Henrique e Juliano (@henriqueejuliano)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por @juliano_hej

Esses exemplos mostram como os cantores sertanejos não apenas conquistaram o público com suas músicas, mas também construíram um estilo de vida de luxo e conforto, refletindo o sucesso que obtiveram ao longo de suas carreiras. A vida no campo, com fazendas imponentes e jatinhos privados, é um símbolo do status e da realização desses artistas.

