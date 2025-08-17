Candidata do Miss Universo morre aos 30 anos: ‘Tudo coberto de sangue’

Ex-candidata ao Miss Universo morre após ficar internada com ferimentos graves em decorrência de tragédia em estrada

A modelo Kseniya Alexandrova, que é uma ex-candidata ao Miss Universo, morreu aos 30 anos após sofrer um grave acidente na Rússia. Ela ficou internada por alguns dias com ferimentos, mas não resistiu e veio à óbito em 12 de agosto.

De acordo com a imprensa internacional, a modelo teve graves lesões cerebrais em um acidente em julho. Ela estava no carro com seu marido quando um alce pulou na frente do veículo. Sem tempo de desviar, o marido da modelo colidiu com o alce, que atingiu o lado do passageiro, onde ela estava.

A modelo ficou muito ferida com a batida contra o animal. “Do momento em que o alce saltou até o impacto, foi uma fração de segundo. Não tive tempo de fazer nada. Estava tudo coberto de sangue”, disse o marido da modelo.

Kseniya chegou a ser socorrida para um hospital e ficou internada em estado grave, mas seu quadro piorou e ela morreu. Ela tinha se casado apenas 4 meses antes do acidente.

Kseniya Alexandrova participou do Miss Universo em 2017 após ficar em segundo lugar no Miss Rússia. Ela era formada em psicologia e trabalhava como modelo. “Kseniya era brilhante e talentosa. Ela sabia como inspirar, apoiar e dar carinho a todos que estavam ao seu redor. Para nós, ela permanecerá para sempre um símbolo de beleza, gentileza e força interior. Lamentamos sinceramente e expressamos nossas mais profundas condolências sua família, amigos e a todos que tiveram a chance de conhecê-la”, informou a agência de modelos da qual ela fazia parte.

Morte da atriz de The Walking Dead

A atriz Kelley Mack, que atuou na série The Walking Dead, morreu aos 33 anos de idade após lutar contra o câncer. Depois da notícia triste sobre sua morte, um detalhe sobre seus últimos meses de vida vieram à tona.

De acordo com o site TMZ, a morte dela foi uma grande surpresa para os amigos e familiares. Isso porque, poucos meses antes, ela teve uma grande melhora em sua saúde. A publicação contou que ela estava se sentindo melhor após o tratamento contra o glioma, que é um câncer no sistema nervoso.

Ela teve uma boa recuperação depois do tratamento e ela até voltou a trabalhar. Mesmo usando uma cadeira de rodas, ela gravou dublagens em um estúdio apenas um mês antes de sua morte. “Ninguém esperava sua morte”, disse um familiar.

Porém, em julho, a artista contou sua equipe que precisava fazer uma pausa na carreira e seu quadro de saúde piorou rapidamente. A doença se espalhou por seu corpo e ela morreu em pouco tempo.

A morte de Kelley Mack aconteceu no dia 2 de agosto. Ela foi diagnosticada com câncer em janeiro de 2025, ao sentir dores na lombar e nas pernas. O funeral dela acontecera em 16 de agosto em Ohio.