CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Atualidades
  2. Candidata do Miss Universo morre aos 30 anos: ‘Tudo coberto de sangue’
Atualidades / Luto

Candidata do Miss Universo morre aos 30 anos: ‘Tudo coberto de sangue’

Ex-candidata ao Miss Universo morre após ficar internada com ferimentos graves em decorrência de tragédia em estrada

por Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 17/08/2025, às 14h51

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Kseniya Alexandrova
Kseniya Alexandrova - Foto: Reprodução / Instagram

A modelo Kseniya Alexandrova, que é uma ex-candidata ao Miss Universo, morreu aos 30 anos após sofrer um grave acidente na Rússia. Ela ficou internada por alguns dias com ferimentos, mas não resistiu e veio à óbito em 12 de agosto.

De acordo com a imprensa internacional, a modelo teve graves lesões cerebrais em um acidente em julho. Ela estava no carro com seu marido quando um alce pulou na frente do veículo. Sem tempo de desviar, o marido da modelo colidiu com o alce, que atingiu o lado do passageiro, onde ela estava.

A modelo ficou muito ferida com a batida contra o animal. “Do momento em que o alce saltou até o impacto, foi uma fração de segundo. Não tive tempo de fazer nada. Estava tudo coberto de sangue”, disse o marido da modelo.

Kseniya chegou a ser socorrida para um hospital e ficou internada em estado grave, mas seu quadro piorou e ela morreu. Ela tinha se casado apenas 4 meses antes do acidente.

Kseniya Alexandrova participou do Miss Universo em 2017 após ficar em segundo lugar no Miss Rússia. Ela era formada em psicologia e trabalhava como modelo. “Kseniya era brilhante e talentosa. Ela sabia como inspirar, apoiar e dar carinho a todos que estavam ao seu redor. Para nós, ela permanecerá para sempre um símbolo de beleza, gentileza e força interior. Lamentamos sinceramente e expressamos nossas mais profundas condolências sua família, amigos e a todos que tiveram a chance de conhecê-la”, informou a agência de modelos da qual ela fazia parte.

Morte da atriz de The Walking Dead

A atriz Kelley Mack, que atuou na série The Walking Dead, morreu aos 33 anos de idade após lutar contra o câncer. Depois da notícia triste sobre sua morte, um detalhe sobre seus últimos meses de vida vieram à tona.

De acordo com o site TMZ, a morte dela foi uma grande surpresa para os amigos e familiares. Isso porque, poucos meses antes, ela teve uma grande melhora em sua saúde. A publicação contou que ela estava se sentindo melhor após o tratamento contra o glioma, que é um câncer no sistema nervoso.

Ela teve uma boa recuperação depois do tratamento e ela até voltou a trabalhar. Mesmo usando uma cadeira de rodas, ela gravou dublagens em um estúdio apenas um mês antes de sua morte. “Ninguém esperava sua morte”, disse um familiar.

Porém, em julho, a artista contou sua equipe que precisava fazer uma pausa na carreira e seu quadro de saúde piorou rapidamente. A doença se espalhou por seu corpo e ela morreu em pouco tempo.

A morte de Kelley Mack aconteceu no dia 2 de agosto. Ela foi diagnosticada com câncer em janeiro de 2025, ao sentir dores na lombar e nas pernas. O funeral dela acontecera em 16 de agosto em Ohio.

Priscilla Comoti é editora de conteúdo do site CARAS. Ela é formada em jornalismo e em audiovisual, já passou pelos sites Contigo!, Minha Novela, TiTiTi, Mais Novela e Portal Márcia Piovesan. Escreve sobre celebridades, notícias sobre a família real britânica, TV, reality show e novelas.

Leia também

Curiosidade

Malvino Salvador - Foto: Globo/Sergio Zalis

Saiba como Malvino Salvador ganha dinheiro enquanto está longe das novelas

Luto

Silvio Santos e Tiago Abravanel - Foto: Reprodução / Instagram

Tiago Abravanel revela como lidou com a morte de Silvio Santos

Opinião

João Lucas e Sasha Meneghel - Foto: Victor Chapetta e Roberto Filho/ BrazilNews

João Lucas sai em defesa de Sasha Meneghel ao ver crítica para a esposa

Casal apaixonado

Abdul Fares e Marina Ruy Barbosa - Foto: Manuela Scarpa/Brazil News

Marina Ruy Barbosa reaparece com o noivo após negar boatos

Fotos

João Guilherme, Bruna Marquezine e Danilo Mesquita - Foto: Victor Chapetta e Roberto Filho/Brazil News

Ex e atual? João Guilherme e Danilo Mesquita surgem na festa de Bruna Marquezine

Romance?

Virginia Fonseca - Foto: Reprodução / Instagram

Virginia Fonseca comenta fotos de Duda Freire: “Deslumbrante"

Últimas notícias

Na década de 1980, Claudia Raia descobriu um melanomaClaudia Raia desabafa sobre saúde e médico alerta: 'Tipo mais agressivo de câncer de pele'
Terence StampMorre Terence Stamp, ator do cinema mundial, aos 87 anos
Zezé Di Camargo e Graciele LacerdaZezé Di Camargo faz aniversário e ganha homenagem da esposa
Vanessa prevê que Marcos Mion deve ter mais um programa de TV além do CaldeirãoAstróloga faz previsão sobre futuro de Marcos Mion na TV: 'Ele já sabe disso'
Eclipe lunarEclipse lunar mais longo de 2025 poderá ser acompanhado ao vivo
Humberto Carrão em cena como Afonso na novela Vale TudoVale Tudo: Humberto Carrão surge com novo visual em cena marcante
Patrícia Poeta revelou ter endometrioseMédica alerta para diagnóstico de Patrícia Poeta: 'Dor intensa é um dos sinais'
Deborah Secco destaca a importância de fazer limpeza facial e usar protetor solarDeborah Secco: 5 dicas e segredos de beleza da atriz
Bruna Marquezine escolheu a Ilha Fiscal, no Rio de Janeiro, para comemorar o aniversárioAstróloga aponta sobre nova fase de Bruna Marquezine: 'Ela tem uma missão'
Malvino SalvadorSaiba como Malvino Salvador ganha dinheiro enquanto está longe das novelas
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade