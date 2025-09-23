Buchecha fala sobre presságios de Claudinho sobre a própria morte

Nesta terça-feira, 23, Buchecha concedeu entrevista a Flávio Ricco, na LeoDias TV, e relembrou episódios marcantes ao lado de Claudinho, parceiro da famosa dupla que o consagrou nos anos 1990. O cantor afirmou que, olhando em retrospecto, alguns gestos do amigo pareciam presságios do que aconteceria em 2002.

“Quando a gente faz um retrospectiva nos parece que existia algum sinal”, disse Buchecha. “Parecia que ele sabia de alguma coisa. Eu costumo dizer que nada é por acaso, e que a gente não tem poder resolutivo de nada, porque quem manda é Deus, então só tinha que aceitar.”

Supostas premonições

Buchecha citou um episódio envolvendo a filha de Claudinho, Andressa Mattos, que tinha quatro anos na época. O cantor pediu que autografasse alguns CDs para que fossem entregues a ela em seus 15 anos de idade. “Eu falei ‘entrega você’, mas ele tinha essas coisas, como se pressentisse”, recordou o parceiro.

O acidente aconteceu em 13 de julho de 2002, quando a dupla viajava para Lorena (SP), onde faria show de divulgação do álbum Vamos Dançar. Claudinho decidiu ir em seu carro recém-comprado, ao lado do assessor, enquanto Buchecha seguia em outra condução com a equipe. “A princípio ele não queria ir [na viagem], mas me ligou dizendo que ia no carro dele junto com o assessor. E ele tinha acabado de comprar o carro naquela semana”, completou.

Segundo Buchecha, dias antes do acidente o amigo demonstrava inquietação e falava em se aproximar mais da fé. “Antes de falecer, a gente foi parar para comer e ele falou ‘sinto uma inquietação, como se Deus estivesse falando comigo. Eu preciso ficar mais perto dele. Quero orar’. E eu falei ‘tá bom, vamos orar’. Isso foi no domingo”, contou.

Mais de duas décadas depois, o artista mantém viva a memória do amigo e afirma que a saudade segue presente em cada apresentação. Buchecha reforçou que, apesar da dor, a trajetória da dupla continua sendo lembrada com carinho pelo público, e que ele se sente responsável por preservar esse legado na música brasileira.

