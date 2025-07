Buchecha revela que se culpou por morte de Claudinho: 'Deus, por quê?'

O cantor Buchecha, da antiga dupla com Claudinho, contou que se sentiu culpado após a morte do amigo; artista faleceu em 2002

O cantor Buchecha, da antiga dupla com Claudinho (1975-2002), abriu o coração ao falar sobre o grande amigo e parceiro de palco, que faleceu aos 26 anos após um grave acidente de carro. Em participação no programa 'Sensacional', da RedeTV!, o artista contou que se sentiu culpado após a morte do companheiro.

Segundo o cantor, Claudinho não queria realizar o show marcado no fatídico dia da tragédia, mas acabou mudando de ideia. O artista ainda contou que, logo após a apresentação, tentou conversar com o amigo para saber se estava tudo bem, mas preferiu adiar o diálogo para o dia seguinte devido a presença de fãs no camarim.

" Queria tentar entender porque, a princípio, ele não quis fazer o show. Mas não teve esse ‘depois’. Na volta [para casa], provavelmente o assessor dele dormiu ou cochilou [ao volante] e bateu [o carro]", relatou Buchecha. O cantor, inclusive, acabou passando pelo local do acidente minutos depois.

"E foi nessa hora que minha cabeça deu um nó, porque eu pensei em um monte de coisa. E u só olhei para o céu e falei assim: ‘Deus, por quê?’. Foi só isso que eu falei para Deus. Porque sempre fomos dois irmãos e Deus, mais do que ninguém, sabe o quanto eu admirava aquele menino", declarou o artista.

" Aí na minha cabeça eu fiquei pensando: Por que eu não orei? Começam a vir as culpas. Você traz uma culpa que não é sua. Ficamos um dia inteiro sem nos falar. Me deu um negócio… ", completou Buchecha.

O pedido de Claudinho para Buchecha antes da morte

Ao longo da conversa com a apresentadora Daniela Albuquerque, o cantor revelou um pedido feito pelo amigo dias antes da tragédia: " Uma vez, no estúdio, começou a autografar os CDs da dupla, para a filha dele, com 3 anos de idade. Ele autografando para quando ela fizesse 15 anos de idade eu entregasse esses CDs para ela ", relembrou o artista.

" Eu, ali, um tio, vendo um pai falar assim: ‘Olha, quero que você entregue para a minha filha quando ela fizer 15 anos' ", continuou o cantor, bastante emocionado. Claudinho faleceu em julho de 2002, após sofrer um grave acidente de carro enquanto retornava de um show da dupla. Buchecha estava em outro veículo.

