Bruno Matos, a Blogueirinha, fala sobre fim do casamento após 8 anos: 'Não foi fácil

O influenciador digital Bruno Matos, que é conhecido por interpretar a Blogueirinha, falou sobre o fim de seu relacionamento com Edson Formaggio

O influenciador digital Bruno Matos, que é conhecido por interpretar a Blogueirinha, falou sobre o fim de seu relacionamento com o produtor Edson Formaggio, com quem foi casado por oito anos. O assunto foi abordado em um vídeo publicado em seu canal no YouTube na noite da última quarta-feira, 25.

“Continuo amando ele. Ele sabe disso. Já fazia um tempo que a gente não tava junto. Mas a gente morava ainda aqui. Ainda mantinha o respeito um com o outro", disse Blogueirinha, que detalhou: “Começou com um tempo, mas a gente foi vendo que não foi um tempo. Nesse tempo eu falei: ‘Olha só, eu sei como é gay. Você fica com quem quiser, eu fico com quem eu quero. Amor livre’.”

Ainda no vídeo, Blogueirinha contou por que demorou a falar sobre o assunto. “Demorei vir aqui porque eu ainda estava processando tudo. Não foi fácil pra mim esse término”, desabafou ela, que contou como tomaram a decisão: “Eu comecei a conversa. E tinham algumas coisas que estavam me incomodando e tinha coisas também que estavam incomodando ele. A gente estava vivendo em frequência e em momentos diferentes.”

Apesar do término, os dois mantêm uma boa relação.“Hoje, o tipo de relação que a gente está tendo está muito bom. Porque a gente manteve o nosso vínculo. A gente se fala todos os dias. A gente tem os nossos filhinhos (cães).”

Quem é o intérprete da Blogueirinha?

Bruno Matos nasceu no Rio de Janeiro e criou a personagem Blogueirinha em 2017 como uma sátira para as blogueirinhas que despontaram na internet. Ele criou o bordão “oi meninas, tá tutupom?”, que bombou nas redes sociais nos últimos tempos.

Além disso, Bruno Matos, a Blogueirinha, faz sucesso com o programa De Frente Com Blogueirinha, no qual entrevista personalidades no estilo que Marília Gabriela fazia na TV.

Leia também: Blogueirinha revela de quem foi a ideia do ‘livramento' para Bruna Marquezine