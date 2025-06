Casamento de Bruno Matos, a Blogueirinha, chega ao fim após 8 anos

Ex-marido de Bruno Matos, a Blogueirinha, anuncia o fim do casamento em post com motivos para o término depois de 8 anos de união

O influenciador digital Bruno Matos, que é conhecido por interpretar a Blogueirinha, está se separando. Em um post nas redes sociais, o ex-marido dele, Edson Formaggio, anunciou o fim do casamento de 8 anos.

Ele relembrou dos fotos do ex-casal em momento romântico e contou que eles optaram pela separação após muita conversa. Ele ainda disse que a separação aconteceu porque perceberam que era a hora de seguirem caminhos separados.

"Depois de muito diálogo, carinho e respeito, eu e o Bruno decidimos encerrar o nosso casamento, foram 8 anos de história, e uma história linda, que deu super certo. Essa escolha não vem de um único momento, mas de um processo de reflexão sobre o que faz sentido para nós dois neste momento da vida. A decisão foi tomada com muita maturidade e respeito", disse ele.

E completou: "Seguimos com muito carinho e admiração um pelo outro, lembranças maravilhosas e a certeza de que construímos uma história linda e importante um na vida do outro. Não existe ressentimento, traumas ou qualquer desavença, apenas a compreensão de que nossos caminhos agora precisam seguir de formas diferentes . Agradeço a todos que sempre torceram por nós. Agradeço aos fãs do Bruno que sempre me acolheram com tanto amor e carinho. Espero que compreendam esse momento com a mesma maturidade e afeto com que temos lidado com ele".

Por enquanto, Bruno Matos não se pronunciou sobre o divórcio.

Quem é Bruno Matos? Conheça o intérprete da Blogueirinha

Bruno Matos nasceu no Rio de Janeiro e criou a personagem Blogueirinha em 2017 como uma sátira para as blogueirinhas que despontaram na internet. Ele criou o bordão “oi meninas, tá tutupom?”, que bombou nas redes sociais nos últimos anos. "Faço só uma personagem e não pretendo fazer outra nem tão cedo. Amo fazer a Blogueirinha. Com ela, posso ser várias coisas. E não teria por que trocar algo que eu decido para fazer um trabalho em que outra pessoa decida tudo. Penso em cada vez mais transformar a Blogueirinha na personagem da minha vida", disse ele na Coluna Play, do Jornal O Globo.

Em entrevista para a revista Forbes, ele contou que sua maior fonte de renda hoje em dia é a publicidade por meio das ações publicitárias que faz na internet e em outras plataformas. Inclusive, ele contou que se considera um empreendedor. "Eu me enxergo como um empreendedor, sim, porque hoje para fazer a Blogueirinha eu preciso de mais pessoas. Além da equipe do programa, que é da Dia Estúdio, eu preciso de outros profissionais, como maquiador, cabeleireiro, stylist, além de responsáveis pelas redes sociais e minha agenda, por exemplo. Neste ano, eu me vi precisando dessa ajuda para poder criar e fazer melhor o meu trabalho. Antes eu tentava dar conta de tudo e entendi que realmente preciso de uma equipe comigo para fazer a Blogueirinha acontecer", disse ele.

Além disso, Bruno Matos, a Blogueirinha, faz sucesso com o programa De Frente Com Blogueirinha, no qual entrevista personalidades no estilo que Marília Gabriela fazia na TV. "Não há como não ser fã. Ela foi na minha peça recentemente, mas foi embora no fim. Queria tê-la conhecido pessoalmente. Tem um carisma extraordinário, é muito segura de si. Ao estar do lado de quem questiona, Blogueirinha não se intimida", disse ele na Coluna Play, do Jornal O Globo.

