Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  2. Bruna Griphao vai à festa de irmão de Anitta e surgem rumores de affair
Atualidades / Novo affair?

Bruna Griphao vai à festa de irmão de Anitta e surgem rumores de affair

A atriz Bruna Griphao vira alvo de rumores nas redes sociais após ir à festa de aniversário de irmão de Anitta: “Te amo demais”

Giovanna F Campos
Giovanna F Campos
[email protected]

Publicado em 01/09/2025, às 16h57

Bruna Griphao e Renan Machado
Bruna Griphao e Renan Machado - Foto: Reprodução / Instagram

Nesta segunda-feira, 1, a atriz Bruna Griphao publicou em suas redes sociais uma homenagem ao aniversário de Renan Machado, irmão de Anitta, que completou 35 anos. Ela também compartilhou em seus stories alguns momentos da festa de aniversário, que aconteceu no último domingo, 31, na mansão de Anitta no Rio de Janeiro.

Comemorando a vida desse cara que eu tenho muita sorte de ter na vida. Te amo demais!”, escreveu Bruna em seus stories, em uma foto abraçada ao irmão da artista.

Outros famosos também compareceram ao evento, como Lexa e Ricardo Vianna. A atriz publicou em seus stories alguns registros com a família de Renan.

Os rumores surgiram em maio deste ano, quando o suposto casal foi flagrado na área vip do show da Lady Gaga em Copacabana, Zona Sul do Rio. Bruna e Renan estavam de mãos dadas e abraçados em alguns momentos do show, e o que mais rendeu rumores do público foi a tranquilidade de serem vistos juntos.

Veja as fotos:

Bruna Griphao e Renan Machado Foto: Reprodução / Instagram
Bruna Griphao e Renan Machado Foto: Reprodução / Instagram

Festa de Renan Machado Foto: Reprodução / Instagram
Festa de Renan Machado Foto: Reprodução / Instagram

Bruna Griphao impressiona ao exibir tanquinho 

Durante o mês de maio, a atriz Bruna Griphao resolveu aproveitar os dias de sol e publicou algumas fotos de biquíni nas redes sociais. A publicação da atriz gerou vários comentários em seu perfil.

Quem tem tem”, escreveu a ex-BBB na legenda de seu carrossel de fotos. Nos cliques, Bruna apareceu utilizando um biquíni preto com detalhes, e em outros registros, um par vermelho do modelo, que destacavam o corpo sarado da atriz.

A artista recebeu vários elogios em seu post. “Se tem alguém que entrega tudo em cada clique, é você”, escreveu um internauta. “Como pode ser tão linda?”, perguntou uma fã. “Deusa! Ela entrega beleza”, digitou outro seguidor.

Pouco tempo antes, a artista foi flagrada aproveitando a praia de São Conrado, no Rio de Janeiro, ao lado do rapper L7nnon.

Leia também: Bruna Griphao revela mudança de vida após o BBB: 'Estava passando por uma fase muito difícil'

Giovanna F Campos

Giovanna F Campos é estudante de jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, apaixonada por entretenimento e literatura.

affairBruna GriphaoRenan Machado
Bruna Griphao Bruna Griphao  

