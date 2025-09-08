CARAS Brasil
  2. Billy Porter anuncia que se afastará dos palcos após diagnóstico
Atualidades / Saúde

Billy Porter anuncia que se afastará dos palcos após diagnóstico

Produção da Broadway encerrará temporada mais cedo após afastamento do ator Billy Porter; expectativa é de recuperação completa

Izabella Nicolau
por Izabella Nicolau
[email protected]

Publicado em 08/09/2025, às 20h13

Billy Porter
Billy Porter - Foto: Getty Images

O ator hollywoodiano Billy Porter, conhecido por interpretar o personagem Pray Tell na série de sucesso Pose, está fora do revival do clássico Cabaret na Broadway. A produção anunciou que, por conta da ausência do artista, a temporada será encerrada antes do previsto, no dia 21 de setembro.

O afastamento do ator foi motivado por um grave quadro de sepse. Porter, que interpretava o Emcee desde julho, ficará em repouso por orientação médica e, segundo comunicado oficial, os profissionais responsáveis pelo tratamento estão confiantes em uma recuperação completa, mas recomendaram que o ator mantenha um período prolongado de descanso e não retorne à produção.

A sepse é uma condição médica grave causada por uma resposta extrema do corpo a uma infecção, que pode levar à falência de órgãos se não for tratada rapidamente.

Impacto na produção de Cabaret

O revival estreou na primavera de 2024, no August Wilson Theater, transformado em um ambiente de clube, com apresentações pré-show no saguão e assentos distribuídos em pequenas mesas ao redor do palco. Apesar da proposta diferenciada, a arrecadação começou a cair após algumas semanas, o que justifica também o encerramento prévio.

De acordo com os produtores, a bilheteria semanal, que chegou a US$ 2 milhões em maio, despencou para US$ 505 mil na última semana de agosto. O cenário tornou insustentável a manutenção do espetáculo em cartaz por mais tempo.

Dirigido por Rebecca Frecknall, o revival foi indicado a nove prêmios Tony, conquistando apenas o troféu de melhor design cênico. Apesar dos desafios em Nova York, a mesma produção continua em cartaz em Londres, onde fez grande sucesso e conquistou diversos Olivier Awards em 2022.

Izabella Nicolau

Izabella Nicolau é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como Observatório do Cinema e Ultraverso. Escreve sobre cultura, entretenimento e celebridades.

