Jenny Miranda se manifesta após Bia Miranda expor agressão do ex: 'Agindo por trás'

Jenny Miranda se pronunciou nas redes sociais após sua filha, Bia Miranda, afirmar que foi agredida por Samuel Sant'Anna

[Alerta gatilho: Este conteúdo trata de temas sensíveis, como violência doméstica. Se você estiver enfrentando essa situação ou conhecer alguém que precise de ajuda, ligue 180]

Ex-participante de A Fazenda 15, Jenny Miranda se pronunciou nas redes sociais nesta quarta-feira, 11, após sua filha, a influenciadora digital Bia Miranda, afirmar que foi agredida por Samuel Sant'Anna, mais conhecido como Gato Preto. Mesmo sem contato com a herdeira, ela contou que tentou falar com ela, mas não obteve resposta.

"Muitas pessoas estão me procurando para que eu faça algo sobre o relacionamento da Bia com esse ser humano que ela está. Porém, todas às vezes que eu me meti fui tirada como louca e humilhada. É minha filha dói ver tudo o que esta acontecendo, ver vídeos dela machucada. Já tentei entrar em contato, porém não obtive sucesso. Mas mesmo assim tenho meus contatos e estou agindo por trás, já enviei policiais ao Flat em que ela esta hospedada.", contou Jenny.

"Tudo está sendo averiguado e as medidas serão tomadas. É isso que posso dizer a vocês. Publicamente não vou me pronunciar mais. Esse é o primeiro e último pronunciamento que estou fazendo para que vocês não achem que não estou tomando providências, acredito que ajudo mais agindo assim, do que falando.", finalizou a influenciadora.

Desabafo de Jenny Miranda - Foto: Reprodução/Instagram

O que disse Bia Miranda?

A ex-participante de 'A Fazenda 14', da Record TV, publicou um vídeo nas redes sociais contando que tudo aconteceu após ela decidir terminar o namoro. "Ele acabou de me bater. Me deu um murro na cara. Estou chamando a polícia agora", disse Bia no registro compartilhado.

Em seguida, a ex-peoa contou que passou a receber ameaças do ex-companheiro. "Falou que vai pegar a Maysha. Me enforcou... quase que ele conseguiu uma desgraça", relatou ela, se referindo a filha de 1 mês de vida do ex-casal.

