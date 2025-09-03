Belle Silva revela segredo para manter casamento à distância com Thiago Silva

A influenciadora Belle Silva publicou em suas redes sociais um vídeo em que fala sobre o casamento à distância com o jogador Thiago Silva
A influenciadora digital Belle Silva publicou em suas redes sociais nesta terça-feira, 2, um vídeo em que fala sobre o casamento à distância com o jogadorThiago Silva.Enquanto o zagueiro do Fluminense vive no Rio de Janeiro, ela permanece na Inglaterra, acompanhando os filhos nas categorias de base do Chelsea.
Na publicação, ela afirma que a força da relação é o que permite ao casal viver em países diferentes e se encontrar apenas em algumas ocasiões. "Poderia dizer que seria ajuda da internet, mas não. Acho que são os anos de convivência. Já temos uma conexão que a distância não desconecta, então já é automática. A gente não precisa se ver ou se falar toda hora para manter essa conexão. É uma coisa de pensamento. É meio estranho, mas é real", acredita.
Ainda na publicação, ela conta o que o casal faz para ter momentos a dois. "A gente tenta sempre ter um tempo para a gente. Já tentamos uma vez por semana sair para almoçar ou jantar, e a gente nunca consegue manter. Sempre que dá, a gente faz umas férias, eu e ele, sem crianças. Pelo menos um cinco dias", detalha.
Vale lembrar que Belle Silva e Thiago Silva estãojuntos há 20 anos e estão morando separados pela primeira vez. Apesar do coração apertado, a influenciadora explicou em recente entrevista À CARAS Brasil que a decisão foi tomada há anos, pensando no que seria melhor para os herdeiros do casal.
"Eu e o Thiago sempre pensamos muito à frente, em relação as deciões futuras. Essa foi uma das que a gente tomou muito cedo Foi até bom tomar essa decisão precoce", disse ela, que permanece morando em Londres, na Inglaterra, com os filhos, Isago (14) e Iago (12).
Segundo Belle, a conversa com o marido começou quando os filhos passaram a se destacar no futebol — ambos atuam no Chelsea, clube londrino defendido por Thiago desde agosto de 2020. Na época, o casal não tinha definido ainda em qual local iriam morar.
A influenciadora contou ainda que ter tomado a decisão cedo deu tempo para os dois amadurecerem a ideia e se preparassem para o momento. "Sabíamos que quando chegasse, não daria para todos irem seja para onde ele fosse, porque a gente atrapalharia muito os meninos na escola, o desempenho deles nos treinos no clube."
