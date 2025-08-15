Bárbara Paz abre o jogo sobre procedimentos estéticos após acidente aos 17 anos

A atriz Bárbara Paz recordou o acidente sofrido em 1992 e revelou se passou por algum procedimento estético no rosto após o ocorrido

A atriz Bárbara Paz abriu o jogo ao falar sobre procedimentos estéticos. Em entrevista recente à também atriz Maria Ribeiro, no canal 'Universa', ela afirmou que não fez cirurgias plásticas nem mesmo após um acidente de carro sofrido aos 17 anos de idade, em 1992, que deixou cicatrizes em seu rosto.

Bárbara, no entanto, admitiu ter tido vontade de realizar algumas intervenções mas, por orientações médicas, não foi possível . A artista ainda recordou que já ouviu rumores sobre possíveis cirurgias plásticas realizadas por ela, mas reforçou que nunca mexeu no rosto.

" [O cirurgião] me disse 'eu não posso te operar de novo', então eu nunca operei de novo. (...) Todo mundo fala várias coisas depois que você vira uma pessoa pública, né? Falaram que eu fiz várias plásticas. Não fiz. Se eu pudesse, teria feito ", declarou Bárbara Paz.

Em seguida, a atriz revelou que chegou a ficar com um estilhaço no rosto durante alguns tempo: " Morou em mim durante quase 10 anos. Esse vidrinho ficava aqui [no canto do olho], eu nunca tinha tirado ", relatou a famosa, por fim.

A participação de Bárbara Paz na Casa dos Artistas

Ao longo do bate-papo com Maria Ribeiro, Bárbara Paz recordou sua participação na 'Casa dos Artistas', extinto reality show do SBT. A atriz, inclusive, venceu a primeira edição da atração, que foi ao ar em 2001, e levou para casa o prêmio de R$ 300 mil.

"Eu estava precisando de dinheiro, e não via muita televisão. Ninguém sabia o que era reality. Então, foi uma coisa bonita, genuína mesmo. Eu achava que as pessoas só iam me aceitar se soubesse minha história, né? E aí vem um convite como esse… e foi isso que aconteceu. Acabei ficando conhecida antes dos meus personagens ", relatou a atriz.

Segundo Bárbara Paz, sua participação na 'Casa dos Artistas' é relembrada até os dias de hoje pelo público: " Eu sou que nem Odete Roitman [personagem de Vale Tudo], ninguém esquece. 'A menina da Casa dos Artistas', mas acho bonito isso ", concluiu a famosa.

