Autópsia do ator de 'Lilo & Stitch' revela novos detalhes sobre sua morte

Relatório divulgado pelo Departamento de Polícia do Havaí aponta causas da morte de ator conhecido por seu papel em Lilo & Stitch

Izabella Nicolau
por Izabella Nicolau
[email protected]

Publicado em 19/08/2025, às 21h23

David Hekili Kenui Bell
David Hekili Kenui Bell - Foto: Reprodução / Instagram

O relatório de autópsia do ator David Hekili Kenui Bell, conhecido por sua participação no live-action de Lilo & Stitch, foi divulgado nesta terça-feira, 19, pelo Departamento de Polícia do Havaí. O documento traz novos detalhes sobre as circunstâncias da morte do artista, que faleceu em 12 de junho aos 46 anos, na Ilha Grande do Havaí.

Segundo o documento, foram identificados quatro diagnósticos patológicos: falência respiratória aguda, sepse, doença cardíaca hipertensiva/aterosclerótica e obesidade mórbida. O exame também registrou que Bell apresentava dermatite por estase, condição causada por problemas de circulação sanguínea nas pernas, e edema, caracterizado pelo acúmulo de líquidos nos membros inferiores.

Tentativas de reanimação e conclusão do caso

De acordo com o relatório, foram realizadas diversas tentativas de reanimação. O exame identificou a presença de pads de desfibrilador no peito do ator, um tubo de via aérea na boca, braçadeira de pressão no braço direito, acesso intravenoso no braço esquerdo e uma agulha intraóssea na perna esquerda para administração de medicamentos e fluidos.

A autópsia foi realizada em 19 de junho e concluída em 10 de julho no Kona Community Hospital, em Kealakekua. O laudo também informou que o ator relatou dificuldades para respirar antes de morrer. Apesar dos diagnósticos identificados, o documento não determinou a causa ou a maneira da morte.
Um exame toxicológico indicou que não havia substâncias como drogas ou álcool no organismo de Bell acima dos limites detectáveis. As autoridades também confirmaram que não houve indícios de crime e que a investigação sobre a morte do ator foi concluída.

David Bell ficou conhecido por sua aparição no filme Lilo & Stitch, além de participações nas séries Hawaii Five-0 e Magnum P.I.. O ator foi homenageado em um serviço realizado em 9 de agosto, na Annunciation Catholic Church, em Waimea, reunindo familiares, amigos e fãs que relembraram sua carreira e impacto na comunidade local.

Izabella Nicolau

Izabella Nicolau é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como Observatório do Cinema e Ultraverso. Escreve sobre cultura, entretenimento e celebridades.

