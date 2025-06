Ator de Lilo & Stitch morre semanas após estreia do live-action

A morte do ator havaiano David Hekili Kenui Bell, do filme Lilo & Stitch, foi divulgada nas redes sociais pela irmã mais velha do artista

O ator David Hekili Kenui Bell, que participou do live-action de Lilo & Stitch (2025), morreu poucos dias após levar sua família para assistir à estreia do filme em Kapolei, no Havia. Na produção da Disney, ele interpretou o personagem conhecido como "cara da raspadinha". A causa da morte não foi divulgada.

A notícia foi divulgada por sua irmã mais velha, Jalene Kanani Bell, nas redes sociais. "É com o coração pesado que compartilho que meu doce, generoso, talentoso, engraçado, brilhante e lindo irmão mais novo, David H. K. Bell, passará o dia de hoje na companhia do nosso Pai Celestial. Estava esperando encontrar as palavras e o estado de espírito certos para expressar a alegria que ele foi como ser humano — e como um verdadeiro príncipe de homem — mas o destino me empurrou nesta manhã com um boletim pré-agendado do Dia dos Pais, em homenagem aos homens de nossas vidas", disse ela em seu perfil no Facebook.

"Conheci meu irmão mais novo aos 18 anos, no dia da minha formatura do ensino médio. Foi a surpresa mais incrível, algo que eu vinha pedindo há anos, e que nossas mães fizeram acontecer para nós. Esse presente durou uma vida inteira. Embora eu não tenha crescido com um pai, David me deu todo o amor incondicional que eu poderia desejar — e acredito que toda a família e amigos dele receberam o mesmo. Ele sempre se orgulhava de mim, das sobrinhas e do sobrinho-neto. Estava sempre presente, sempre criando atividades divertidas para nos reunirmos. A gente mal podia esperar para ir juntos a Tatihi e ao reencontro da família Lindsey para fortalecer ainda mais nossos laços", acrescentou.

A assessora de David, Lashauna Downie, conversou com o TMZ sobre o ocorrido. "Estou sabendo pelas redes sociais como vocês. Isso é devastador e triste. Ele era um dos meus melhores talentos e incorporava o verdadeiro significado de aloha… um gigante gentil", lamentou.

Ator de Guerreiros do Sol teve morte trágica antes da estreia da novela

A novela Guerreiros do Sol, do Globoplay, chegou ao streaming na última quarta-feira, 11, e traz o último trabalho do ator Thommy Schiavo, que morreu quase um ano antes da estreia do projeto. O artista teve uma morte trágica em julho de 2024 em uma queda. Relembre o que aconteceu!

Leia também:Morre ex-VJ da MTV, aos 52 anos, após luta contra o câncer