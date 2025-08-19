Atriz de Guerreiros do Sol, Laíze Câmara fala sobre procedimentos estéticos: 'Aversão'

Em entrevista à Revista CARAS, a artista de Guerreiros do Sol ainda fala sobre as cenas sensuais da novela e detalha experiência na Ilha de CARAS

Laíze Câmara (34) é definitivamente uma artista multifacetada. Atriz, diretora, apresentadora e editora de vídeos, ela pode ser vista como Francisca em Guerreiros do Sol (Globoplay), trama que marca seu retorno às novelas após oito anos. Para além do marco, o papel trouxe reflexões sobre a sensualidade e procedimentos estéticos, como ela conta em entrevista à Revista CARAS.

"Foi um retorno maravilhoso! Francisca é uma personagem diferente de tudo que já fiz, foi um desafio. E essa novela especificamente, com essa temática, com o pano de fundo de Lampião e Maria Bonita, já fiquei louca para fazer na hora do teste", recorda sobre a personagem de Guerreiros do Sol .

Na trama, Câmara interpreta uma prostituta e protagoniza algumas cenas quentes. A atriz explica que não sente vergonha com a nudez, porém, o papel trouxe reflexões sobre o culto à beleza e procedimentos estéticos.

"Não tenho vergonha com nudez, mas a primeira coisa que passa pela cabeça de qualquer atriz é: 'Será que estou em forma para essa cena?'. Claro que é uma novela de época, não tem essa contextualização de mulheres perfeitas de hoje, esse culto à beleza que é assustador", explica.

"Eu não tenho nada, nunca coloquei nem botox e nem vou colocar, tenho um pouco de aversão. Mas vi que estava na hora de malhar e corri atrás", revelou a estrela, que além de cuidar mais do corpo e da saúde, teve aula de prosódia. Já quanto à explorar a sensualidade, ela afirma que não encontrou dificuldade.

"Não tenho problema com borogodó na vida real. Tenho muito tesão pela vida de maneira geral. Não senti muita dificuldade, porque acho que tudo na vida é um jogo de sensualidade e sedução. Claro que a gente está falando de uma personagem prostituta, mas a minha virada de chave não foi nem essa questão de estar em cena de uma forma mais sensual, porque tudo ali é muito sedutor, o contexto, a locação, o figurino, você já está num ambiente de prostíbulo que te abraça."

"O que senti um pouco mais foi a primeira cena nua, mas foi muito sensível, respeitoso, tranquilo", completou a atriz, que teve a sorte de gravar essa sequência junto com o namorado, o ator Gustavo Machado (51), com quem também tem uma gravadora e um longa-metragem.

Ilha de CARAS

Mesmo com suas diversas facetas, a atriz encontrou tempo dentre os compromissos para aproveitar o convite para a Ilha de CARAS by Gav Resorts, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. "Estou encantadíssima com a Ilha. Não imaginava que era um lugar que você pudesse ser feliz, usufruir, comer, aproveitar e realmente relaxar. Eu imaginava que era uma coisa muito mais função."

E a experiência proporcionou um pouco de tudo. É que entre uma curtição e outra, a artista aproveitou para trabalhar e conferir a edição do documentário sobre a trajetória dos 30 anos do Palavra Cantada, no qual assina a direção e roteiro.

Multifacetada, Laíze ainda está à frente da produtora O Bem Ecoa e criou, dirigiu e atuou na série Ameaça Invisível, que estreia neste ano na RecordTV. Na emissora, ela também estará na série Estranho Amor. Já na TV Cultura, explora a veia apresentadora.

"Você coloca tanta energia que a coisa vai voltando. Estou com a sensação de que passei oito anos de trabalho, de sufoco, e agora colho os frutos de tanta dedicação. E os frutos do que você vai construindo te dão direcionamento", acredita ela, que apesar de amar a atuação não descarta suas outras funções.

