Laíze Câmara colhe os frutos do seu múltiplo talento: 'Não quero me limitar'

Na Ilha de CARAS, Laíze Câmara, em entrevista à Revista CARAS, celebra seu retorno aos folhetins e confessa ao falar de arte

Atriz, diretora, apresentadora e editora de vídeo, Laíze Câmara (34) é múltipla e se desdobra para dar conta de todas as facetas. Mas ela não reclama. Agradece as oportunidades. Uma delas foi o convite para conhecer a Ilha de CARAS.

“Estou encantadíssima com a Ilha. Não imaginava que era um lugar que você pudesse ser feliz, usufruir, comer, aproveitar e realmente relaxar. Eu imaginava que era uma coisa muito mais função”, diz. E foi um pouco de tudo.

É que entre uma curtição e outra, a artista aproveitou para trabalhar e conferir a edição do documentário sobre a trajetória dos 30 anos do Palavra Cantada, no qual assina a direção e roteiro. Em um papo conosco, ela conta, animada, sobre seu retorno às novelas após oito anos, como a Francisca de Guerreiros do Sol.

“Foi um retorno maravilhoso! Francisca é uma personagem diferente de tudo que já fiz, foi um desafio. E essa novela especificamente, com essa temática, com o pano de fundo de Lampião e Maria Bonita, já fiquei louca pra fazer na hora do teste”, recorda.

Na história ela vive uma prostituta e protagoniza cenas quentes. “Não tenho vergonha com nudez, mas a primeira coisa que passa pela cabeça de qualquer atriz é: ‘Será que estou em forma para essa cena?’. Claro que é uma novela de época, não tem essa contextualização de mulheres perfeitas de hoje, esse culto à beleza que é assustador. Eu não tenho nada, nunca coloquei nem botox e nem vou colocar, tenho um pouco de aversão. Mas vi que estava na hora de malhar e corri atrás”, revelou a estrela, que além de cuidar mais do corpo e da saúde, teve aula de prosódia. Já para explorar a sensualidade ela não encontrou dificuldade.

“Não tenho problema com borogodó na vida real. Tenho muito tesão pela vida de maneira geral. Não senti muita dificuldade, porque acho que tudo na vida é um jogo de sensualidade e sedução. Claro que a gente está falando de uma personagem prostituta, mas a minha virada de chave não foi nem essa questão de estar em cena de uma forma mais sensual, porque tudo ali é muito sedutor, o contexto, a locação, o figurino, você já está num ambiente de prostíbulo que te abraça. O que senti um pouco mais foi a primeira cena nua, mas foi muito sensível, respeitoso, tranquilo”, disse a atriz, que teve a sorte de gravar essa sequência junto com o namorado, o ator Gustavo Machado (51).

O encontro dos dois, aliás, não acontece só na novela e na vida. Eles criaram e gravaram um longa. Ao lado de Zema Tamatchan, também fundaram o coletivo de arte Gente Lírica, no qual ela canta e produz videoarte.

Multifacetada, Laíze ainda está à frente da produtora O Bem Ecoa e criou, dirigiu e atuou na série Ameaça Invisível, que estreia neste ano na RecordTV. Na emissora, ela também estará na série Estranho Amor. Já na TV Cultura, explora a veia apresentadora.

“Você coloca tanta energia que a coisa vai voltando. Estou com a sensação de que passei oito anos de trabalho, de sufoco, e agora colho os frutos de tanta dedicação. E os frutos do que você vai construindo te dão direcionamento”, acredita ela, que apesar de amar a atuação não descarta suas outras funções.

“O ser humano é versátil, pode fazer muitas coisas. Não quero me limitar, seja na frente das câmeras ou nos bastidores, o foco é sempre fazer arte”, finaliza a artista.

