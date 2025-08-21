CARAS Brasil
  2. Ator de ‘American Pie' tem salário revelado; confira!
Atualidades / Rico!

Ator de ‘American Pie' tem salário revelado; confira!

Seann William Scott, ator de American Pie, tem seus ganhos mensais expostos em meio ao processo judicial com a ex-esposa

Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti
por Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 21/08/2025, às 21h15

Seann William Scott
Seann William Scott - Foto: Getty Images

Seann William Scott, conhecido por dar vida ao Stifler em American Pie, teve seus lucros mensais vazados, e os altos valores chocaram o público. O artista foi exposto em meio a um processo judicial com Olivia Korenberg, sua ex-esposa, para a realização do cálculo do valor da pensão alimentícia da filha do ex-casal.

Segundo o veículo norte americano Us Weekly, se somados os últimos trabalhos do artista, o salário mensal de Seann é de US$ 110 mil (aproximadamente R$ 603,3 mil). Sem contar os US$ 12.285.322 em ações e títulos e o valor de seus imóveis, que somados são US$ 18.781.328. O ator também possui outros bens, como uma coleção de arte avaliada em US$ 93.000, um Mini Cooper no valor de US$ 30.000, entre outros.

Os números exorbitantes também vieram acompanhados de altas despesas. O artista relatou que gastou mais de US$ 500.000 à sua equipe jurídica pelo processo de divórcio. Além disso, se somado seus custos mensais, como impostos, contas e entre outros, o ator desembolsa ao menos US$ 60.000.

Entenda o caso

Os valores foram divulgados devido a disputa pelo cálculo de honorários advocatícios e da pensão alimentícia de Frankie (5), filha do ex-casal. O divórcio foi formalizado em maio de 2024, após quatro anos de casamento com Olivia, que no primeiro mês teriam renunciado os direitos à pensão alimentícia. No mês seguinte, a ex-esposa do artista ficou surpresa com a notícia de que o ator colocou a casa deles à venda. Olivia afirmou que o ato de Seann foi uma resposta ao seu novo relacionamento, mas ele negou a acusação.

Então, ela solicitou ao tribunal a mudança para guarda exclusiva, e pediu permissão para se mudar para mais de 32 quilômetros do ator, uma distância proibida de acordo com a documentação atual. Até agora, o tribunal rejeitou o pedido de mudança de guarda.

Leia também: Aos 50 anos, Leonardo DiCaprio diz se sentir 15 anos mais jovem

Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti

Giovanna F Campos é estudante de jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, apaixonada por entretenimento e literatura.

American PieProcessos

