Aos 50 anos, Leonardo DiCaprio diz se sentir 15 anos mais jovem

Aos 50 anos, o ator de Hollywood Leonardo DiCaprio fala sobre envelhecimento e afirma se sentir emocionalmente com 35 anos

Leonardo DiCaprio (50), astro de Hollywood, compartilhou durante uma entrevista que se sente mais jovem do que realmente é. O artista afirmou que refletiu sobre o envelhecimento no ano passado, quando chegou na casa dos 50.

Em entrevista à revista americana Esquire, Leonardo estava acompanhado de Paul Thomas Anderson, diretor do próximo filme do artista Uma Batalha Após a Outra, quando foi perguntado sobre sua idade. “Se você não soubesse sua idade, quantos anos você tem agora?”, perguntou o entrevistador. “Trinta e dois”, respondeu o ator de pressa.

DiCaprio comentou sobre suas reflexões em relação ao seu aniversário de 50 anos. Apesar da idade, o artista afirmou que foi como se tivesse completado “emocionalmente 35 anos”.

“Bem, isso cria um sentimento de que você tem um desejo de ser mais honesto e não perder seu tempo. Só posso imaginar como as próximas décadas vão progredir”, contou sobre como a nova década atingiu o ator hollywoodiano em cheio, e trouxe diversas reflexões e perspectivas distintas.

Além disso, o artista contou que vê Irmelin, sua mãe, como um grande exemplo. “Ela simplesmente diz exatamente o que pensa e não perde tempo. Ela não perde tempo tentando fingir”, comentou ele.

“Ser mais sincero e correr o risco de as coisas darem errado, de desentendimentos ou de seguir caminhos separados em qualquer tipo de relacionamento na vida, pessoal ou profissional. É que você simplesmente não quer mais perder seu tempo”, acrescentou DiCaprio.

Qual o papel favorito de DiCaprio?

Em entrevista à revista Esquire, Leonardo DiCaprio foi questionado sobre a frequência em que assistia seus próprios filmes. O artista respondeu que raramente assistiu às obras em que participou, porém admirava o filme O Aviador, de 2005, que foi indicado ao Oscar de Melhor Ator.

O artista contou que a produção do filme foi muito marcante. “Eu tinha 30 anos. Foi a primeira vez como ator que me senti implicitamente parte da produção, em vez de apenas um ator contratado para interpretar um papel. Me senti responsável de uma maneira totalmente nova”, alegou DiCaprio.

“Sempre me senti orgulhoso e conectado a esse filme como parte fundamental do meu crescimento nesta indústria e por assumir o papel de um verdadeiro colaborador pela primeira vez”, concluiu o artista de Hollywood.

