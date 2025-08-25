Ary Mirelle defende João Gomes após críticas sobre vídeo com o filho

Influenciadora Ary Mirelle comenta repercussão de vídeo em família e responde críticas nas redes sociais: “Quando o povo ficou tão chato?”
Ary Mirelle usou as redes sociais nesta segunda-feira, 25, para defender o marido,João Gomes, depois de receber críticas sobre um vídeo publicado no Instagram. A influenciadora compartilhou imagens de uma câmera de segurança da cozinha de casa para mostrar um pouco da rotina da família, mas não esperava que a reação dos seguidores fosse negativa.
No registro, Ary aparece sentada à mesa do café da manhã com o primogênito Jorge, de um ano e sete meses, no colo. O cantor João Gomes entra na cozinha, pega o filho nos braços e faz carinho na criança. “A felicidade ao ver o pai chegar”, escreveu Ary na legenda. Ao ver o “rei do piseiro”, o bebê chega a exclamar “papai”, mas o momento acabou gerando interpretações diferentes entre os fãs.
Nos comentários e nos stories, seguidores questionaram a atitude do cantor por não demonstrar carinho com a esposa no vídeo. Alguns comentários apontavam a ausência de um beijo ou cumprimento entre o casal: “Por que ele não deu um beijo na esposa quando chegou? Ficaria de cara”, disse uma seguidora. “Muito homem esquece que a esposa é a prioridade […] Muita mulher sofre com isso e começa a sentir invisível para o marido”, escreveu outra.
Ary chegou a compartilhar algumas dessas mensagens, que repercutiram rapidamente nas redes sociais, e decidiu esclarecer a situação.
A influenciadora saiu em defesa do marido e afirmou que tudo não passou de um mal-entendido. “Quando o povo ficou tão chato?”, desabafou. Ary explicou que o trecho publicado não mostrava o cumprimento entre os dois, mas que isso aconteceu fora da parte divulgada. “Só porque não pegou na parte do vídeo que coloquei, a galera já deduz algo tão bobo, só pra ter o que falar”, concluiu.
Ary também aproveitou para reforçar que a relação com João continua sólida e que os dois preferem manter a vida pessoal longe de polêmicas. Para ela, o episódio mostrou como pequenos recortes podem gerar interpretações equivocadas e comentários desnecessários nas redes sociais.
