Duda Guerra reflete: 'Há momentos em que a gente se arrepende, mas é essencial'

Em conversa com a CARAS, a influenciadora Duda Guerra reflete sobre nova fase com a fama e como equilibra a rotina nas redes sociais

Duda Guerra (16) está vivendo o auge de sua trajetória nas redes sociais. Com milhões de seguidores e uma presença digital cada vez mais marcante, a influenciadora carioca conquistou espaço, fãs e também novos desafios.

Em entrevista à CARAS TV, durante o evento de 20 anos da Ybera, realizado no prestigiado Roxy Dinner Show, em Copacabana, a jovem refletiu sobre a fama repentina e a forma como encara a exposição pública.

'São fãs, na verdade'

Questionada sobre o assédio dos seguidores, Duda foi direta: “Não, não é assédio. Eu realmente gosto de conversar com as pessoas, de tirar fotos. São fãs, na verdade.”

Para ela, esse contato é uma das maiores recompensas do trabalho nas redes: “Eu acho que tudo isso é muito legal. É uma consequência do trabalho que a gente está fazendo. Eu, meus seguidores, todos estamos construindo isso juntos, como uma comunidade. É muito bom ver o carinho das pessoas, quando elas param para tirar foto ou para conversar.”

Lidar com os holofotes

A jovem também comentou sobre a repercussão de situações cotidianas, como a polêmica em uma festa de João Silva, quando foi vista conversando apenas com o irmão dele.

“Eu acho que a exposição é uma consequência natural da nossa vida, principalmente quando estamos em público. Às vezes, a gente vê maldade onde não existe. Mas eu tento lidar com isso de forma tranquila.”

Cuidados e aprendizados

Apesar de levar a fama com leveza, Duda admite que alguns cuidados são necessários: “Acho que é importante ter certos cuidados, sim. Há momentos em que a gente se arrepende de algo que fez, mas acredito que é essencial também viver um pouco, sem ficar o tempo todo preocupada com a possibilidade de ser filmada ou fotografada.”

Noite de glamour em Copacabana

O evento em que Duda Guerra marcou presença foi um verdadeiro espetáculo. A Ybera, multinacional brasileira de cosméticos capilares, celebrou 20 anos de história com uma festa memorável no lendário Roxy Dinner Show, em Copacabana.

Fundada em Nova Friburgo (RJ) por Johnathan e Sauana Alves, a marca que começou com vendas porta a porta hoje está presente em 53 países e reúne mais de 700 colaboradores.

A noite contou com convidados estrelados como Fátima Bernardes, Day Mesquita, Adriana Bombom e Thayse Schettino, além de empresários, jornalistas e personalidades da cena carioca.