Fátima Bernardes celebra fase independente: 'Possibilidade de estar mais livre'

Em entrevista para CARAS, a apresentadora Fátima Bernardes destacou a liberdade em sua carreira e o sucesso de seu canal no YouTube

A apresentadora Fátima Bernardes segue se reinventando mesmo após mais de 30 anos de carreira na televisão. Longe do jornalismo tradicional, ela tem apostado em uma fase mais independente, produzindo conteúdos para o seu canal no YouTube, onde compartilha entrevistas, experiências pessoais e até mesmo momentos cozinhando ao lado de convidados famosos.

Recentemente, Fátima brilhou em um look de paetês durante o jantar que celebrou os 20 anos da Ybera, realizado no icônico Roxy Dinner Show, em Copacabana. No evento, que reuniu diversas personalidades, a apresentadora conversou com a CARAS TV sobre sua nova fase e destacou a liberdade que vive atualmente.

A nova fase de Fátima Bernardes

Ao ser questionada sobre como tem encarado essa mudança, a apresentadora foi enfática "Estou muito feliz fazendo o que estou fazendo. O canal está crescendo, já tem um ano e três meses. Tenho várias possibilidades de fazer muitas entrevistas interessantes, quadros divertidos. Estou aqui cozinhando na frente das câmeras, estou me divertindo bastante", disse Fátima Bernardes.

Segundo ela, a agenda também ganhou mais flexibilidade: "[Feliz] com essa possibilidade de estar mais livre para fazer alguns eventos, para participar", completou.

A experiência com o canal no YouTube

Fátima contou que, mesmo após décadas na TV, o digital tem lhe proporcionado descobertas e desafios diferentes:

"É diferente porque, por exemplo, tem o quadro que é eu olhar para uma câmera e falar sobre aquele tempo. É muito diferente porque, na televisão, você está muito voltada para dar voz à outra pessoa. E no canal, que é o meu, eu sou a voz. Então, é algo diferente. Foi bem interessante", explicou.

Leia também: Fátima Bernardes guarda item marcante do início no Jornal Nacional; confira

A apresentadora reforçou ainda que tem se permitido mostrar mais de sua vida pessoal ao público: "Você acaba se abrindo mais para o público, escolhendo temas que para mim são interessantes falar".

Mesmo diante desse novo formato, Fátima se mostra animada com o resultado e o retorno do público: "Estou achando ótimo. Mesmo que seja só uma câmera, uma entrevista, ou apenas eu falando diretamente para o público, é diferente. É uma diferença. E eu espero que cada vez fique mais legal para quem está acompanhando".

Noite especial da Ybera no Rio de Janeiro

A participação de Fátima Bernardes aconteceu durante a celebração dos 20 anos da Ybera, marca referência em cosméticos capilares profissionais. A festa ocorreu no Roxy Dinner Show, espaço eleito pela Revista Time como um dos Melhores Lugares do Mundo para Visitar em 2025.

O evento contou com a presença de artistas, empresários e influenciadores, além do lançamento da Choco Dose, evolução da icônica Chocolizzi, primeira escova progressiva sem formol que projetou a marca internacionalmente.

A Ybera, fundada por Johnathan e Sauana Alves em Nova Friburgo (RJ), hoje está presente em 53 países, com mais de 700 colaboradores, consolidando-se como uma das gigantes brasileiras do setor de beleza.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DA CARAS BRASIL NAS REDES SOCIAIS: