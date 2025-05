Angélica é alvo de comentários após declaração de Duda Guerra sobre Benício Huck

O perfil da apresentadora Angélica foi alvo de comentários nesta terça-feira, 7, após um pronunciamento da influenciadora digital Duda Guerra

O perfil da apresentadora Angélica foi alvo de comentários nesta terça-feira, 7, após um pronunciamento da influenciadora digital Duda Guerra. A jovem, que namora o filho de Luciano Huck, deu sua versão da história após a influenciadora Antonela Braga afirmar que foi ofendida por ela ao pedir para seguir Benício Huck no Instagram.

No perfil da apresentadora, diversos fãs comentaram sobre o assunto nas publicações recentes da apresentadora. "Dormiu bem diva? sua nora causando por ai", disse uma. "Musa, um pronunciamento seu me deixaria super completa", pediu outra. "Que tal cada um cuidar da sua vida, e deixar a Angélica em paz?!", sugeriu uma terceira pessoa. "Manda o Beni me aceitar no Dix eu acompanho ele desde teu ventre", brincou outro internauta.

O que aconteceu?

Para quem não acompanhou, as influenciadoras viajaram juntas para Gramado, no Rio Grande do Sul, e teriam se desentendido na frente de outros convidados da viagem. Segundo Duda, a confusão aconteceu depois que Antonela pediu para seguir o perfil privado de Benício. "O meu namorado, para quem não sabe, já é uma pessoa reservada. Então, o Instagram normal dele já é privado, imagina o dix. O dix é só para melhores amigos, para você postar intimidade, coisas que você não postaria no Instagram normal", disse Duda.

Em seguida, a influencer afirmou que Antonela nunca teve essa intimidade com Benício. "Eles não são amigos, eles não são do mesmo ciclo de pessoas, eles não convivem, eles nunca nem se viram. Está aqui o print que o meu namorado me mandou. E não, meu namorado não é nenhum Cauã Reymond da vida. Não é como se ela estivesse pedindo para seguir o Cauã Reymond porque o Instagram do Cauã Reymond é aberto para qualquer pessoa seguir. O do meu namorado não. Então, ela não tem essa intimidade para pedir para seguir o dix dele"

Ela contou ainda que foi tirar satisfação com Antonela. "Eu só fui tirar satisfação da situação que tinha acontecido e ela só olhou na minha cara e falou: 'Estou errada, me desculpa'. Eu falei: 'Melhore'. E a partir dessa situação, eu preferi não ficar muito junto com ela porque não combinava com o estilo de pessoa que eu quero perto de mim. Espero que vocês entendam o meu lado", concluiu.

Versão de Antonela

E a influenciadora também detalhou a sua versão da situação. "Aconteceu uma situação que me deixou muito chateada, a Duda veio de uma forma super grosseira falar comigo e brigar comigo. Ela gritando comigo falou: 'Por que você está seguindo o meu namorado?'. O namorado dela é filho de pessoas super conhecidas, ele é uma pessoa super conhecida e me dá curiosidade de saber sobre a vida de outras pessoas do meio, assim como eu sigo o Cauã Reymond. Eu estou dando em cima do Cauã? Ela falou super rude comigo no meio do corredor, todo mundo escutando. Ela quis tirar proveito da situação, eu estava com medo porque ela estava sendo muito grosseira", concluiu.

