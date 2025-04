Nora de Luciano Huck exibe quarto de Benício Huck e brinca sobre seu visual ao visitá-lo

A nora de Angélica e Luciano Huck, a influenciadora Duda Guerra, compartilhou um momento com o namorado, o jovem Benício Huck

A nora de Angélica e Luciano Huck, a influenciadora digital Duda Guerra, usou suas redes sociais para compartilhar um momento com o namorado, o jovem Benício Huck. Na publicação, ela brincou sobre a mudança de visual que faz toda vez que vai para a casa dele.

No vídeo, ela mostrou que veste as peças do armário do jovem. "Cheguei na casa do meu namorado e já posso ativar a skin irmão", brincou ela, que escolheu um blusão, shorts e camisão. Em seguida, ela pulou nos braços do namorado, que estava deitado em sua cama.

Nos comentários, os internautas opinaram sobre o momento. "E tem roupa mais confortável que a do namorado/marido?", disse uma. "Que lindos", escreveu outra. "Ela é carismática, linda e talentosa", elogiou uma terceira pessoa.

Como Duda Guerra e Benício Huck se conheceram?

Em recente entrevista, Duda Guerra contou que uma amiga em comum foi responsável por aproximá-la de Benício, e que levou dois anos até que algo realmente acontecesse entre eles. "Faz muito tempo [que o conheci], faz uns 3 anos. Foi em resenha de amigos em comum e a gente se viu, assim, mas não rolou nada", falou.

Ela também explicou que demorou para dar uma chance e conhecer melhor Benício. "Eu fico zoando porque ele ficou dois anos tentando ficar comigo, mas eu fiquei dando fora. A gente tinha uma amiga, que era muito amiga dele e amiga minha também, que morava no meu condomínio. Ela sempre mandava, Duda, ele está a fim de você. Eu falava, não, não quero", contou.

"A primeira vez que a gente ficou foi na Sapucaí, no ano passado, vai fazer praticamente um ano agora. E depois disso, a gente nunca mais se grudou, né? Começou a namorar e estamos aí até hoje", completou ela na época.

Leia também: Nora de Angélica e Luciano Huck abre o coração e desabafa: 'Tá muito difícil'