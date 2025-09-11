CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Atualidades
  2. Andressa Suita rompe o silêncio sobre boatos: ‘Totalmente inverídicas’
Atualidades / Declaração

Andressa Suita rompe o silêncio sobre boatos: ‘Totalmente inverídicas’

A modelo Andressa Suita reage aos boatos de que teria envolvimento em suposto afastamento de Gusttavo Lima e Thiago Brava

por Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 11/09/2025, às 09h18 - Atualizado às 09h27

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Andressa Suita
Andressa Suita - Foto: Reprodução / Instagram

A modelo Andressa Suita se pronunciou ao ver seu nome envolvido em boatos nas redes sociais. Ela foi alvo de comentários de que teria envolvimento em um suposto afastamento do marido, o cantor Gusttavo Lima, e o sertanejo Thiago Brava.

Para acabar com os boatos, ela emitiu um comunicado oficial nas redes sociais e disse que o assunto não é verdadeiro e que vai procurar quem divulgou as informações falsas.

"A assessoria jurídica da modelo Andressa Suita, por meio de seu advogado Cláudio Bessas, vem esclarecer que as falácias que estão sendo veiculadas na imprensa e redes sociais, de forma inescrupulosa, envolvendo seu nome, como sendo a causadora de um suposto desentendimento entre Gusttavo Lima e o cantor Thiago Brava, são totalmente inverídicas, não passando de apelativo sensacionalismo, com o cunho de enganar seus seguidores e leitores", disseram.

E completaram: "Andressa não teve qualquer contato com a esposa de Thiago Brava, sra. Lisa Ritter, nem tão pouco, criou a repudiante e fantasiosa situação narrada na matéria, orquestrada e veiculada de forma leviana, atribuindo a ela (Andressa), que tenha feito qualquer exigência em relação à vida pessoal ou profissional de seu marido Gusttavo Lima. Diante da propagação das notícias falsas veiculadas, a influenciadora reitera seu compromisso com a verdade, informa que todas as medidas judiciais cabíveis já estão sendo adotadas contra os irresponsáveis que tentam macular e denegrir a sua honra e imagem, bem como, de sua família". 

O pronunciamento de Thiago Brava

Por meio das redes sociais, Thiago Brava também negou qualquer atrito com Gusttavo Lima e disse que eles cantaram juntos em um show recentemente. "Só pra gente colocar uma pedra nisso aqui. Não tem briga entre mim e o Gusttavo. Fui lá no Clássico, cantei com ele lá, a gente fez a piada do pai ali, falando como era pai do outro. Aquilo ali é uma piada interna, coisa que a gente fala entre amigos ali, é uma piada velha. Não tem nada de briga, não tem nada de treta. Tanto que fizemos um show juntos agora em São Luís. O que ficou foi um climinha meio esquisito aquele dia ali, mas entre nós estava tudo resolvido. A gente tinha conversado, tinha bebido cachaça junto. Pra ficar tranquilo que o prefeito e o presidente estão em paz", afirmou. 

Declaração da esposa de Thiago Brava

A esposa de Thiago Brava, Lisa Ritter, também falou sobre os boatos nas redes sociais e encheu Andressa Suita de elogios. "Bom, já que a fofoca está no meu nome, então deixa eu dar a minha versão aqui. Na verdade não tem versão. Eu não pego o celular do Thiago. Se um dia eu vi alguma mensagem do Gustavo, saiu da boca dele, porque eu não li nada e não tem nada contra Andressa. A Andressa é uma pessoa maravilhosa, com a qual eu me conectei desde a primeira vez, diferente de muitas outras pessoas que eu já conheci", disse ela.

E completou: "Ela é uma pessoa que sempre me tratou bem, sempre tive uma conexão muito grande com ela e tem mais de seis meses que eu não falo com ela pelo WhatsApp. Até queria falar mais, mas eu sei que a vida dela é corrida e a minha também, mas realmente eu não tenho falado com ela. E é isso, gente, o fofoqueiro de plantão que fica aí perdendo tempo na internet, dando up pra quem quer inventar coisa, mas está tudo certo. A cara é essa, porque literalmente eu estou há dias sem dormir direito, mas estou saindo pra um passeio. Estou aqui no Egito e não vou perder a minha paz por conta disso. Se eles tiverem desentendimentos entre eles, sei lá por quê, que fiquem entre eles. Estou literalmente fora dessa bagunça toda. E é isso. Deixa eu aproveitar a minha viagem. Por aqui são quase 2h da manhã e a gente está saindo pra uma excursão". 

Post de Andressa Suita

Leia também: Andressa Suita reposta rumores sobre Virginia e Bruna Biancardi

Priscilla Comoti é editora de conteúdo do site CARAS. Ela é formada em jornalismo e em audiovisual, já passou pelos sites Contigo!, Minha Novela, TiTiTi, Mais Novela e Portal Márcia Piovesan. Escreve sobre celebridades, notícias sobre a família real britânica, TV, reality show e novelas.

gusttavo limaAndressa SuitaThiago Brava
Gusttavo Lima Gusttavo Lima   Andressa Suita Andressa Suita  

Leia também

Relatos

Foto do dia do ataque de 11 de setembro - Foto: Getty Images

Filhos de vítimas do 11 de Setembro revelam como foi crescer sem os pais

Vida pessoal

Ingrid Guimarães - Foto: Reprodução / YouTube

Ingrid Guimarães desabafa ao revelar ter sofrido abortos: 'Tentei até onde pude'

GENTE!

Laura Kurban e Karen Silva - Foto: Reprodução/Tik Tok

Influenciadora revela como descobriu que namorado tinha outra namorada: 'Unidas pelo chifre'

REALIZADA E A TODO VAPOR

Ju Knust interpreta a Delegada Vânia Jardim na série 'Estranho Amor' - Foto: Divulgação

Ju Knust declara: 'É como se toda a minha trajetória tivesse me preparado para viver esse momento'

Redes sociais

Virginia Fonseca, José Leonardo e Zé Felipe - Foto: @danilogouveiaphotoart

O gesto simbólico de Virginia para apoiar o trabalho do ex, Zé Felipe

Decisão

Jéssica Ellen - Foto: Reprodução / TV Globo / Instagram; @carolinamerat

Jéssica Ellen explica decisão de não mostrar o filho publicamente: 'Entendi'

Últimas notícias

Gabriel Sanches é Breno em Dona de MimGabriel Sanches sobre Breno em Dona de Mim: 'Eu consigo entendê-lo'
Tainá (Andrea Avancini) na novela A ViagemSaiba por onde anda a atriz que fez a Tainá na novela A Viagem
Ingrid GuimarãesIngrid Guimarães desabafa ao revelar ter sofrido abortos: 'Tentei até onde pude'
Thais CarlaThais Carla relata principais transformações após a cirurgia bariátrica
Laura Kurban e Karen SilvaInfluenciadora revela como descobriu que namorado tinha outra namorada: 'Unidas pelo chifre'
Karoline LimaKaroline Lima choca com ‘antes e depois’ de preenchimento que deu errado
Ju Knust interpreta a Delegada Vânia Jardim na série 'Estranho Amor'Ju Knust declara: 'É como se toda a minha trajetória tivesse me preparado para viver esse momento'
Virginia Fonseca, José Leonardo e Zé FelipeO gesto simbólico de Virginia para apoiar o trabalho do ex, Zé Felipe
Jéssica EllenJéssica Ellen explica decisão de não mostrar o filho publicamente: 'Entendi'
Nathalia ValenteEx-A Fazenda Nathalia Valente revela porque não mostra o rosto do filho: 'Desnecessários'
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade