Andressa Suita rompe o silêncio sobre boatos: ‘Totalmente inverídicas’

A modelo Andressa Suita reage aos boatos de que teria envolvimento em suposto afastamento de Gusttavo Lima e Thiago Brava

A modelo Andressa Suita se pronunciou ao ver seu nome envolvido em boatos nas redes sociais. Ela foi alvo de comentários de que teria envolvimento em um suposto afastamento do marido, o cantor Gusttavo Lima, e o sertanejo Thiago Brava.

Para acabar com os boatos, ela emitiu um comunicado oficial nas redes sociais e disse que o assunto não é verdadeiro e que vai procurar quem divulgou as informações falsas.

"A assessoria jurídica da modelo Andressa Suita, por meio de seu advogado Cláudio Bessas, vem esclarecer que as falácias que estão sendo veiculadas na imprensa e redes sociais, de forma inescrupulosa, envolvendo seu nome, como sendo a causadora de um suposto desentendimento entre Gusttavo Lima e o cantor Thiago Brava, são totalmente inverídicas, não passando de apelativo sensacionalismo, com o cunho de enganar seus seguidores e leitores", disseram.

E completaram: "Andressa não teve qualquer contato com a esposa de Thiago Brava, sra. Lisa Ritter, nem tão pouco, criou a repudiante e fantasiosa situação narrada na matéria, orquestrada e veiculada de forma leviana, atribuindo a ela (Andressa), que tenha feito qualquer exigência em relação à vida pessoal ou profissional de seu marido Gusttavo Lima. Diante da propagação das notícias falsas veiculadas, a influenciadora reitera seu compromisso com a verdade, informa que todas as medidas judiciais cabíveis já estão sendo adotadas contra os irresponsáveis que tentam macular e denegrir a sua honra e imagem, bem como, de sua família".

O pronunciamento de Thiago Brava

Por meio das redes sociais, Thiago Brava também negou qualquer atrito com Gusttavo Lima e disse que eles cantaram juntos em um show recentemente. "Só pra gente colocar uma pedra nisso aqui. Não tem briga entre mim e o Gusttavo. Fui lá no Clássico, cantei com ele lá, a gente fez a piada do pai ali, falando como era pai do outro. Aquilo ali é uma piada interna, coisa que a gente fala entre amigos ali, é uma piada velha. Não tem nada de briga, não tem nada de treta. Tanto que fizemos um show juntos agora em São Luís. O que ficou foi um climinha meio esquisito aquele dia ali, mas entre nós estava tudo resolvido. A gente tinha conversado, tinha bebido cachaça junto. Pra ficar tranquilo que o prefeito e o presidente estão em paz", afirmou.

Declaração da esposa de Thiago Brava

A esposa de Thiago Brava, Lisa Ritter, também falou sobre os boatos nas redes sociais e encheu Andressa Suita de elogios. "Bom, já que a fofoca está no meu nome, então deixa eu dar a minha versão aqui. Na verdade não tem versão. Eu não pego o celular do Thiago. Se um dia eu vi alguma mensagem do Gustavo, saiu da boca dele, porque eu não li nada e não tem nada contra Andressa. A Andressa é uma pessoa maravilhosa, com a qual eu me conectei desde a primeira vez, diferente de muitas outras pessoas que eu já conheci", disse ela.

E completou: "Ela é uma pessoa que sempre me tratou bem, sempre tive uma conexão muito grande com ela e tem mais de seis meses que eu não falo com ela pelo WhatsApp. Até queria falar mais, mas eu sei que a vida dela é corrida e a minha também, mas realmente eu não tenho falado com ela. E é isso, gente, o fofoqueiro de plantão que fica aí perdendo tempo na internet, dando up pra quem quer inventar coisa, mas está tudo certo. A cara é essa, porque literalmente eu estou há dias sem dormir direito, mas estou saindo pra um passeio. Estou aqui no Egito e não vou perder a minha paz por conta disso. Se eles tiverem desentendimentos entre eles, sei lá por quê, que fiquem entre eles. Estou literalmente fora dessa bagunça toda. E é isso. Deixa eu aproveitar a minha viagem. Por aqui são quase 2h da manhã e a gente está saindo pra uma excursão".

