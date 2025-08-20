Andressa Suita reposta rumores sobre Virginia e Bruna Biancardi

Internautas percebem repost de Andressa Suita em informação sobre suposto climão entre Virginia Fonseca e Bruna Biancardi

A modelo Andressa Suita surpreendeu os internautas ao interagir com um post sobre um suposto climão entre Virginia Fonseca e Bruna Biancardi. Os internautas perceberam que ela repostou uma publicação que relatava o que o colunista Leo Dias trouxe de informação sobre as duas influencers.

O print do repost de Suita viralizou na internet, mas ela ainda não se pronunciou sobre o assunto.

O post compartilhado falava sobre Virginia, Bruna e Neymar Jr. Durante o programa Melhor da Tarde, da Band, o colunista e apresentador Leo Dias surpreendeu ao contar uma curiosidade envolvendo Neymar Jr. O profissional falou que Virginia e Neymar possuem uma parceria profissional e conversavam pelo celular sobre os negócios. Porém, um dia, Bruna Biancardi questionou uma atitude de Virginia.

Leo Dias contou que Virginia ligou para Neymar às 2h da madrugada por causa da ansiedade envolvendo a parceria. Porém, Bruna não teria gostado da ligação naquele horário. Ela teria questionado o motivo de "uma mulher casada estar ligando para um homem casado às duas da manhã?”. Com o climão, Virginia reconheceu que errou ao ligar de madrugada e pediu desculpas para Bruna e Neymar. Inclusive, Virginia não teria ido ao leilão beneficente de Neymar por causa do suposto climão.

Repost de Andressa Suita

Mais rumores

O jogador de futebol Neymar Jr estaria no meio do conflito entre as mães de suas filhas, as influencers Bruna Biancardi e Amanda Kimberlly. O assunto veio à tona após Bruna contar que apagou uma foto da enteada nas redes sociais após Amanda pedir, mas Amanda rebateu ao dizer que pediu para ser avisada antes de ter sua filha exposta na internet. Com a repercussão, o Portal Leo Dias trouxe uma curiosidade dos bastidores.

De acordo com o site do colunista de celebridades, amigos contaram que Neymar ‘não aguenta mais ter que mediar os conflitos’. Tanto que a paciência dele já estaria no limite, já que precisa interferir para amenizar a situação, o que estaria causando um desgaste na família.

Por enquanto, Neymar Jr não se pronunciou publicamente sobre o convívio entre as mães dos filhos.

