Amanda Kimberlly se manifesta sobre foto de Helena apagada e revela conversas com Bruna Biancardi

A modelo e influenciadora Amanda Kimberlly se manifestou após a influenciadora Bruna Biancardi publicar e depois apagar uma foto de suas filhas
A modelo e influenciadora digital Amanda Kimberlly se manifestou após Bruna Biancardi publicar e, em seguida, apagar uma foto de suas filhas, Mavie e Helena, ambas de 1 ano, frutos dos relacionamentos das mães com Neymar Jr. A esposa do jogador havia explicado que retirou o registro a pedido de Amanda, que agora esclareceu seu posicionamento sobre a postagem.
Em seu perfil, Amanda Kimberlly denunciou ataques de ódio direcionados a Helena e compartilhou prints das conversas que teve com Bruna Biancardi sobre o assunto. "Faz 10 dias desde esse episódio e não vi ninguém comentando sobre", afirmou, lembrando o dia em que fãs de Neymar e Bruna chegaram a apagar a imagem de Helena de uma foto em que ela aparecia interagindo com os irmãos.
"Viemos de uma semana de muita reflexão sobre a exposição de menores nas redes sociais. O que está sendo pautado no momento já não serve como alerta para que pais e mães tenham mais cuidado com a imagem de uma criança na internet? Minha filha recebe críticas e montagens horríveis, que desfiguram sua imagem todos os dias... E eu (mãe) não posso controlar/proteger a imagem dela?", desabafou em seguida.
Em seguida, Amanda mostrou prints de conversas com Biancardi. "Sei que é um assunto delicado, mas necessário. Em momento algum pedi que apagassem a foto da minha filha com a irmã. O que sempre peço é ser comunicada antes de qualquer publicação - por respeito e para que eu possa me preparar para os comentários que, infelizmente, muitas vezes são cruéis. Jamais proibiria a família paterna de compartilhar momentos especiais; apenas acredito que a comunicação evita mal-entendidos e garante uma convivência mais saudável. E, para que minhas palavras não sejam distorcidas, tenho prints de tudo o que já disse sobre o assunto", disse na legenda.
No dia 18 de agosto, Amanda Kimberlly enviou: "Oi, Bruna, tudo bem? Vi que, novamente, você postou a minha filha sem me perguntar. Quero que, da próxima vez, me comunique. Estou preservando a imagem da Helena perante os ataques que ela vem sofrendo e cuidando da exposição dela nas redes sociais. Entendo que ela é irmã de suas filhas, mas pode me chamar para combinarmos se tudo bem expor a minha. Como mãe, estou cuidando da imagem dela".
E complementou: "Não tenho dúvidas do carinho que você tem pela Helena. Mas, como mãe e responsável legal pela guarda dela, preciso cuidar da exposição. Uma simples foto sempre pode ser distorcida e tratada de forma injusta e cruel. Nunca te proibi, nem estou te proibindo de postar fotos da minha filha, só quero ser comunicada".
"Da primeira vez, você soube que o Júnior não passou o recado, e acabou faltando essa comunicação. Então, das próximas vezes, você pode me chamar para combinarmos sobre a postagem. Deixo claro que não há nenhum problema. Temos esse canal de comunicação e sabemos que o Júnior nem sempre repassa os recados".
"Sobre a sua visão de que eu gostaria que as pessoas pensassem "isso ou aquilo", te dou a minha palavra de que não é real. Sempre que sou questionada sobre o convívio da Helena com vocês, deixo claro que, sempre que é possível, todos estão juntos — e nem sempre isso é postado em rede social. O importante é o momento vivido, e não o que é publicado".
"Minha preocupação é em proteger a pessoa mais especial da minha vida desses ataques. ei que fazem de coração, mas uma foto que carrega tanto amor pode ser usada pelas pessoas para transformar em desprezo e ódio. Por isso, eu mesma estou pensando duas vezes antes de postar a minha própria filha nas minhas redes. Não estou proibindo, estou deixando esse espaço aberto entre nos duas para ser comunicada".
Em seguida, exibiu uma série de outras conversas que mostram a boa relação entre elas. Veja abaixo:
