Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  2. Ana Paula Siebert fala sobre ter mais filhos com Roberto Justus
Atualidades / Planos

Ana Paula Siebert fala sobre ter mais filhos com Roberto Justus

A influenciadora Ana Paula Siebert revelou planos para o futuro e falou sobre ter mais filhos com o apresentador Roberto Justus

Izabella Nicolau
por Izabella Nicolau
[email protected]

Publicado em 11/09/2025, às 19h05

Ana Paula Siebert
Ana Paula Siebert - Foto: Reprodução / Instagram

Ana Paula Siebert esteve presente na noite da última quarta-feira, 11, em Cajamar, na cidade de São Paulo, para prestigiar o marido Roberto Justus na inauguração de um novo empreendimento. A influenciadora concedeu uma entrevista ao portal Leo Dias, onde falou um pouco sobre a vida pessoal e os planos de expandir a família.

Mãe de Vicky, de 5 anos, a esposa do apresentador adiantou que não pretende ter mais filhos. Segundo ela, a intenção sempre foi ter apenas uma menina, e como isso aconteceu na primeira tentativa, o casal resolveu “fechar a fábrica”: "Nosso relacionamento é sempre muiro combinado, tudo certinho. A gente combinou de ter um filho e eu queria muito uma menina. E eu falo que Deus foi muito bom comigo de realizar o meu sonho. Tá encerrada, por isso que eu quero fechar a fábrica”.

Filhos de Roberto Justus

Ana ainda concordou com a repórter quando ela brincou sobre a hashtag “Roberto fecha a fábrica”: “Ah, minha hashtag é, né, gente, porque se não for pra ser comigo que não seja com mais ninguém”, disse aos risos. A influenciadora ainda brincou com o fato de Justus ter outros quatro filhos, frutos de três relacionamentos diferentes: “Se tá encerrado comigo, tá encerrado pra sempre, não é assim?”, disse em tom de bom-humor.

Roberto Justus é pai de Ricardo Justus (41) e Fabiana Justus (37), de seu primeiro casamento com Sacha Chryzman; Luiza Justus (31), fruto do relacionamento com Gisela Prochaska; Rafaella Justus (14), com a apresentadora Ticiane Pinheiro; e a caçula Vicky Justus (5), filha de Ana Paula Siebert.

O empresário e a modelo estão casados desde 2015, quando celebraram a união com uma cerimônia luxuosa. Eles se conheceram durante a edição especial do reality show O Aprendiz - O Retorno e iniciaram o relacionamento logo depois. A filhinha Vicky nasceu após 5 anos de casório.

Izabella Nicolau

Izabella Nicolau é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como Observatório do Cinema e Ultraverso. Escreve sobre cultura, entretenimento e celebridades.

