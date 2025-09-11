Ana Paula Siebert fala sobre ter mais filhos com Roberto Justus

A influenciadora Ana Paula Siebert revelou planos para o futuro e falou sobre ter mais filhos com o apresentador Roberto Justus
Ana Paula Siebert esteve presente na noite da última quarta-feira, 11, em Cajamar, na cidade de São Paulo, para prestigiar o marido Roberto Justus na inauguração de um novo empreendimento. A influenciadora concedeu uma entrevista ao portal Leo Dias, onde falou um pouco sobre a vida pessoal e os planos de expandir a família.
Mãe de Vicky, de 5 anos, a esposa do apresentador adiantou que não pretende ter mais filhos. Segundo ela, a intenção sempre foi ter apenas uma menina, e como isso aconteceu na primeira tentativa, o casal resolveu “fechar a fábrica”: "Nosso relacionamento é sempre muiro combinado, tudo certinho. A gente combinou de ter um filho e eu queria muito uma menina. E eu falo que Deus foi muito bom comigo de realizar o meu sonho. Tá encerrada, por isso que eu quero fechar a fábrica”.
Ana ainda concordou com a repórter quando ela brincou sobre a hashtag “Roberto fecha a fábrica”: “Ah, minha hashtag é, né, gente, porque se não for pra ser comigo que não seja com mais ninguém”, disse aos risos. A influenciadora ainda brincou com o fato de Justus ter outros quatro filhos, frutos de três relacionamentos diferentes: “Se tá encerrado comigo, tá encerrado pra sempre, não é assim?”, disse em tom de bom-humor.
Roberto Justus é pai de Ricardo Justus (41) e Fabiana Justus (37), de seu primeiro casamento com Sacha Chryzman; Luiza Justus (31), fruto do relacionamento com Gisela Prochaska; Rafaella Justus (14), com a apresentadora Ticiane Pinheiro; e a caçula Vicky Justus (5), filha de Ana Paula Siebert.
O empresário e a modelo estão casados desde 2015, quando celebraram a união com uma cerimônia luxuosa. Eles se conheceram durante a edição especial do reality show O Aprendiz - O Retorno e iniciaram o relacionamento logo depois. A filhinha Vicky nasceu após 5 anos de casório.
