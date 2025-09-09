CARAS Brasil
Atualidades / Eita!

Ana Paula Siebert faz revelações sobre Roberto Justus e entrega mania dele: 'Desperdício'

Em novo vídeo de casal, Ana Paula Siebert faz revelações sobre Roberto Justus e conta qual é a mania dele e o que mais lhe atrai no corpo do marido

Nataly Paschoal
Publicado em 09/09/2025, às 07h05

Ana Paula Siebert faz revelações sobre Roberto Justus
Ana Paula Siebert faz revelações sobre Roberto Justus - Foto: Reprodução / Instagram

Juntos há uma década e pais de Vicky Justus, Ana Paula Siebert e Roberto Justus formam um casal que gera curiosidade no público e mais uma vez eles resolveram contar um pouco da intimidade deles em vídeo.

Após o empresário revelar qual é o defeito de sua esposa e o que ela fez que o mais envergonhou até hoje, o famoso e a amada apareceram em um novo vídeo nesta segunda-feira, 08, na rede social, contando algumas curiosidades sobre a relação deles.

Dessa vez, a influenciadora digital foi quem respondeu as perguntas e acabou entregando uma mania do companheiro. "Apagar a luz da casa. Gente, eu vou falar para vocês: eu mal saio do ambiente, já esqueci alguma coisa, tenho que acender de novo, porque ele vai apagando a luz. Ele chega a levantar da cama à noite para ver se eu apaguei a luz. Toda vez que eu vou deitar ele fala a mesma coisa: 'não esquece de apagar a luz do corredor'. Eu falo: 'Roberto, você vai falar isso todo dia para o resto da vida?'", contou o que ele faz todo dia.

"Vou porque você vai deixar aceso toda noite", comentou o empresário sobre sempre relembrá-la de apagar a luz. "Eu não sou sócio da ENEL", imitou a loira o que ele diz. "Eu não gosto de desperdício, eu não sou pão duro", defendeu-se o milionário.

Ainda no vídeo, Ana Paula Siebert surpreendeu ao contar o que mais lhe atrai no esposo. A loira revelou que os olhos dele são um ponto que acha mais bonito e as coxas são o que considera mais atraente. Além disso, ela relatou quando percebeu que ele era o homem de sua vida e o que mais aprendeu com ele.

Veja as revelações de Ana Paula Siebert sobre Roberto Justus:

Roberto Justus revela resposta afiada da esposa para amigo dele

O empresário Roberto Justus surpreendeu ao relembrar uma resposta afiada que sua esposa, a influencer Ana Paula Siebert, deu para um amigo dele no início do relacionamento. Em participação no PodDelas, Justus contou que um amigo alfinetou Ana Paula sobre o tempo de duração do casamento deles e ela respondeu de forma bem direta.

Ele relembrou: “Primeira viagem nossa para os Estados Unidos e um grande amigo meu falou para ela: ‘Cuidado viu, Paula, porque quando você envelhecer, ele te troca por uma mais nova’. E ela respondeu: ‘Desculpe querido, mas isso não vai acontecer. Porque quando eu envelhecer, ele já vai ter morrido”.

Entre risos, Justus brincou que concordou com a esposa. “Mas é verdade. Nós temos 33 anos de diferença”, disse ele. Então, Ana Paula brincou: "A minha responsabilidade com ele é até os 90. Depois dos 90 eu vou entregar para os filhos”.

Nataly Paschoal

Nataly Paschoal é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, ela já passou por sites como Todateen, Sportlife e espnW. Escreve sobre celebridades, TV, reality show e novelas.

