Ana Paula Siebert elogia esposo da ex de Roberto Justus: 'Um santo'

Ao encontrar ex-esposa de Roberto Justus em festa, Ana Paula Siebert elogia marido dela ao saber de situação e manda recado para o empresário

A esposa de Roberto Justus, Ana Paula Siebert, encontrou a ex-esposa do empresário, Sacha Chryzman, no aniversário de uma amiga neste domingo, 24, e mostrou mais uma vez como ela tem uma boa convivência com as ex-mulheres do marido.

Ao encontrar a mãe de Ricardo Justus e Fabiana Justus no evento, a influenciadora digital fez fotos com ela e publicou uma conversa que tiveram. Durante o bate-papo, a atual do famoso elogiou o esposo de Sacha ao saber que ele fez questão de levar a maquiagem que ela havia esquecido em casa e brincou que Roberto Justus a deixaria sem make.

"O Maurício, o marido da Sacha, é um santo", começou Ana Paula Siebert comentando ao saber da situação. "Eu estava sem batom sem nada, aí eu falei: 'Maurício, vai buscar'. Eu moro no Morumbi, perto do estádio e ele foi buscar em dia de jogo", disse a primeira esposa de Roberto Justus.

Em seguida, a mãe de Vicky Justus mandou um recado para o companheiro: "Roberto, deixa eu te falar, você está vendo como o Maurício é, né? Ele ia mandar eu vir sem maquiagem se fosse o meu marido".

Ainda nos últimos dias, Ana Paula Siebert divertiu ao postar um vídeo com revelações sobre Roberto Justus sobre ela. Na ocasião, ele contou qual é o defeito da loira e o que ela fez que o deixou mais envergonhado.

Ana Paula Siebert e Sacha Chryzman - Foto: Reprodução/Instagram

Ana Paula Siebert e Sacha Chryzman - Foto: Reprodução/Instagram

Sacha Chryzman fala sobre separação e convivência com Roberto Justus

Sacha Chryzmanmarca presença na maioria dos eventos da família de Roberto Justus, inclusive nas festas de Ana Paula Siebert, a atual esposa do empresário. Primeira mulher do apresentador, a mãe de Fabiana Justus contou com exclusividade para a CARAS Brasil como faz para ter uma boa relação e amizade até hoje com o ex-marido.

Durante o evento da maca de roupas de sua herdeira, Sacha revelou que a separação aconteceu após nove anos de casamento. Na época, ela e Roberto Justus tentaram reparar a relação, mas, resolveram se separar antes de perderem a amizade. Por isso, até hoje, o ex-casal convive muito bem e mostra isso ao surgir em eventos da família.

"Eu sou uma pessoa bem resolvida em todas as minhas questões , casei muito cedo, fiquei quase 10 anos casada e nós nos tornamos, sempre fomos amigos, e aí a gente resolveu ser definitivamente amigos e isso eu acho que é muito importante, porque você não precisa ter raiva de alguém que um dia você amou a ponto de querer casar e ter filhos, acho que quando você faz a separação no tempo certo, sem esperar vir as guerras, as mágoas ou os motivos mais graves, quando você tentou de todas as formas a relação e viu que não dá certo, você resolve seguir paralelo, mantendo carinho, amizade principalmente quando você tem filho envolvido nessa relação ", compartilhou seu ponto de vista.

E deu mais detalhes sobre como são próximos: "Então a minha relação com o Roberto, eu fui em todos os casamentos dele, principalmente, especialmente comigo, que foi o primeiro, vou agora comemorar a renovação de votos dele , muito feliz, dele com a Paula, me dou bem com todas [esposas], me dou bem com ele e é uma coisa assim legítima mesmo".

Por fim, Sacha deu um conselho para quem deseja manter uma boa relação com o ex-marido. "O conselho que eu tenho pra dar é esse: se você tem relação, depois de todas as tentativas, que são válidas, tentar é muito válido, não deu certo? Termine enquanto está no prazo certo, não deixe passar do ponto que aí fica difícil manter o respeito e o carinho", finalizou.

É bom lembrar que Sacha Chryzman e Roberto Justus ficaram casados por quase 10 anos. Do casamento, eles tiveram Fabiana Justus e o primogênito, Ricardo Justus.