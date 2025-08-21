CARAS Brasil
  2. Roberto Justus revela defeito da esposa e momento mais vergonhoso dela
Atualidades

Roberto Justus revela defeito da esposa e momento mais vergonhoso dela

Em vídeo sincero, Roberto Justus revela o que mais lhe incomoda em Ana Paula Siebert e o que ela já fez que o deixou morrendo de vergonha

Nataly Paschoal
por Nataly Paschoal
[email protected]

Publicado em 21/08/2025, às 10h40

Roberto Justus revela defeito de Ana Paula Siebert
Roberto Justus revela defeito de Ana Paula Siebert

O empresário Roberto Justus participou de um vídeo sincero para a rede social da esposa, a influenciadora digital Ana Paula Siebert. Nesta quarta-feira, 20, a loira postou a conversa com o marido e divertiu os internautas com as revelações de seu amado sobre ela.

Durante o bate-papo, com perguntas surpresas para ele, o ex-apresentador de o Aprendiz, programa que a influencer participou na juventude, contou qual é o defeito que mais o incomoda na eleita e até relembrou o momento que ela o fez sentir vergonha.

"Não existe a perfeição, né? Você é uma pessoa maravilhosa, não gastar elogios, mas você tem seus defeitos. Eu mudaria aquilo que até falamos em uma entrevista recente: você é muito brava, mas mais comigo, com sua mãe, com seu pai, com sua irmã, só com gente muito íntima. Na verdade, você corta teus filtros", explicou.

"Eu fui muito assim a vida toda. Gente, eu fui muito mais bravo do que eu sou hoje. Eu já não quero mais ter razão o tempo todo, entendeu? Prefiro ser feliz. É a única coisa que me incomoda nela", comentou sobre não ter muito o que reclamar da parceira.

Ainda durante o vídeo, Roberto Justus revelou o que a loira fez que o deixou com vergonha. "No nosso relacionamento não, mas da época do 'Aprendiz' você falou que Nova York era a capital dos EUA. Mas, Paula, pelo seguinte, você é uma mulher hiper inteligente, eu não conseguiria ficar ao lado de uma pessoa com quem não teria conexão intelectual, não estou dizendo que eu sou o cara mais inteligente do mundo, mas eu preciso ter alguém do meu nível, se não não tem troca, mas acho muito engraçado lembrar que, sob pressão, quando você era uma aprendiz, eu perguntei qual era a capital dos EUA, você disse Nova York, eu queria te esmagar naquele momento", divertiu ao relembrar a resposta dela.

Veja mais revelações de Roberto Justus sobre Ana Paula Siebert:

Roberto Justus passa por cirurgia após sofrer lesão

O empresário Roberto Justus passou por uma cirurgia na quarta-feira, 13, por conta de uma lesão. Ao surgir na rede social da esposa, a influenciadora digital Ana Paula Siebert, nesta quinta-feira, 15, o famoso contou o que aconteceu ao aparecer andando com ajuda de muletas.

O apresentador então revelou que passou por uma operação por lesionar os meniscos, que são estrutura internas dos joelhos, formadas por fibrocartilagem, que servem para absorção e distribuição de força e impactos, além de contribuírem para a estabilidade do joelho.

"Primeiro, explicar isso aqui: Eu operei meu menisco ontem, estou de repouso porque, muito jogo de pickleball e machuquei meu menisco", contou sobre ter feito bastante o esporte durante as últimas semanas.

Nataly Paschoal

Nataly Paschoal é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, ela já passou por sites como Todateen, Sportlife e espnW. Escreve sobre celebridades, TV, reality show e novelas.

