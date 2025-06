Ana Paula Araujo faz rara declaração sobre namoro com Bernardinho

Durante o programa Mais Você, a jornalista Ana Paula Araujo falou sobre seu relacionamento discreto com o técnico de vôlei Bernardinho.

A jornalista Ana Paula Araujo foi a convidada da apresentadora Ana Maria Braga no Mais Você desta terça-feira, 24. Durante o papo, a âncora do Bom Dia Brasil foi questionada sobre seu relacionamento com o técnico de vôlei Bernardinho.

"Como vai o namoro?", perguntou a loira. “Vai bem”, se limitou a dizer a jornalista. “Posso contar? Pode, todo mundo sabe. Ela namora um cara que eu sou fã, o Bernardinho. Ele é um homem fantástico”, continuou a apresentadora.

Em seguida, o matinal mostrou imagens dela acompanhando o namorado em uma partida de vôlei. "De vez em quando eu estou nessas situações. O Jodar [Apresentador Alessandro Jodar ] tem que me dar umas aulas de esporte para eu poder enteder um pouquinho mais", ela brincou.

O relacionamento de Ana Paula Araújo e Bernardinho

Os rumores de que os dois estavam namorando começaram a circular ainda em 2024. A primeira aparição pública do casal aconteceu em agosto do mesmo ano, durante um evento realizado em São Paulo. Ela foi prestigiar o amado em uma palestra e os dois posaram abraçados na entrada do evento depois de chegarem de mãos dadas.

Recentemente, Ana Paula Araújo dividiu com os seguidores um registro raro de um almoço especial em família. Ela se reuniu com os parentes em um restaurante no Rio de Janeiro para celebrar o aniversário de seu irmão, Marco Antônio. O técnico de vôlei Bernardinho também esteve presente na comemoração. Veja a foto!

Vale lembrar que Bernardinho é pai de três filhos, Bruninho, de 38 anos, Júlia, de 22 anos, e Vitória, de 13 anos. Por sua vez, Ana Paula é mãe de Melissa, de 18 anos.

