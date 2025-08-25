CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Atualidades
  2. Ana Castela inaugura brinquedoteca no Hospital de Amor em Barretos
Atualidades / Surpresa!

Ana Castela inaugura brinquedoteca no Hospital de Amor em Barretos

Cantora Ana Castela, de 21 anos, surpreendeu crianças em tratamento oncológico com visita especial vestida de Boiadeirinha; confira fotos

Izabella Nicolau
por Izabella Nicolau
[email protected]

Publicado em 25/08/2025, às 20h41

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Ana Castela
Ana Castela - Foto: Reprodução / Instagram

Ana Castela levou alegria ao Hospital de Amor, em Barretos (SP), nesta segunda-feira, 25. Vestida como a personagem Boiadeirinha, a cantora inaugurou uma brinquedoteca destinada às crianças que estão em tratamento contra o câncer. A iniciativa faz parte de um projeto do Instituto AgroPlay, com apoio da médica Gabriele Zonta Alessi e da arquiteta Juliana Meda, que contribuíram na criação do espaço.

O local foi pensado para ser um ambiente acolhedor e lúdico, trazendo referências ao desenho animado criado pela própria cantora. Durante a visita, Ana interagiu com os pacientes, distribuiu abraços e tirou fotos com as crianças e suas famílias. Ao retirar a fantasia, surpreendeu os pequenos ao revelar sua identidade.

Mais tarde, ela compartilhou um carrossel de fotos em seu Instagram com a legenda: “Meu coração está transbordando de gratidão. Hoje vivemos a inauguração da brinquedoteca do Hospital de Amor. Foi simplesmente lindo! Obrigada, meu Deus, por permitir momentos assim. Que seja só o começo de uma expansão ainda maior”. Ela também publicou um reels mostrando mais detalhes da ação, reforçando a emoção do encontro.

Grandes projetos

No último domingo, 24, em entrevista ao gshow, a sertaneja explicou que já havia doado uma brinquedoteca semelhante em Londrina e que o objetivo é expandir o projeto para outras unidades. “A gente doou uma brinquedoteca para o hospital. A gente fez em Londrina e também fez aqui. Aliás, eu vou até o hospital do câncer para poder abrir, né?”, disse.

Ana revelou ainda que está envolvida na criação de uma escola dentro do hospital. “É muito legal também que a gente está montando a nossa escolinha também dentro do hospital do câncer chamada esporinha dourada, que é com o meu desenho, que eu vou lançar agora no mês que vem, se Deus quiser.

Segundo ela, o objetivo é criar um ambiente integrado com a brinquedoteca. “Quem entra ali na brinquedoteca, na escola, parece que está dentro do desenho. E a gente está fazendo isso para aquelas crianças, que não conseguem ir até a escola, estudar. Então a professora vai até o hospital.

O vínculo entre a festa de Barretos e o Hospital de Amor é de longa data. Muitos artistas que participam do line-up destinam parte de seus cachês à manutenção da instituição, referência nacional no tratamento oncológico e que atende 100% via Sistema Único de Saúde (SUS).

Leia também: Saiba quais artistas fizeram a maior doação durante a Festa de Barretos

Izabella Nicolau

Izabella Nicolau é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como Observatório do Cinema e Ultraverso. Escreve sobre cultura, entretenimento e celebridades.

BarretosbrinquedotecaAna Castela',
Ana Castela Ana Castela  

Leia também

ENTREVISTA

No mês de julho, Daniela Aedo realizou apresentação no Brasil, no Teatro Viradalata - Foto: Reprodução/CARAS TV

Daniela Aedo, de Carinha de Anjo, revela maiores paixões no Brasil: 'Eu gosto muito!'

Beneficente

Jorge, Leonardo e Xororó - Foto: Reprodução / Instagram

Saiba quais artistas fizeram a maior doação durante a Festa de Barretos

Rumores

Wanessa Camargo - Foto: Reprodução / Instagram

Wanessa Camargo teria ficado com ator da Dança dos Famosos, diz colunista

Repercussão

Raquel Brito - Foto: Reprodução / Instagram

Raquel Brito fala pela primeira vez sobre ida à delegacia

Polêmica

João Gomes e Ary Mirelle - Foto: Reprodução / Instagram

Ary Mirelle defende João Gomes após críticas sobre vídeo com o filho

Vida pessoal

Ana Castela - Foto: Reprodução / Instagram

Ana Castela fala sobre novos planos e revela sonhos para vida pessoal

Últimas notícias

Gusttavo LimaGusttavo Lima surpreende fãs em boteco lotado de Goiânia
Jay-ZJay-Z é eleito o músico mais rico do mundo; confira sua fortuna!
Vera Viel e Rodrigo FaroRodrigo Faro revela que quase desistiu da Dança dos Famosos depois de começar
Ana CastelaAna Castela inaugura brinquedoteca no Hospital de Amor em Barretos
Flávia Alessandra em 'Êta Mundo Melhor!'Veja as primeiras fotos de Flávia Alessandra em retorno para ‘Êta Mundo Melhor!’
Celso PortiolliCelso Portiolli surpreende ao anunciar data de sua aposentadoria
No mês de julho, Daniela Aedo realizou apresentação no Brasil, no Teatro ViradalataDaniela Aedo, de Carinha de Anjo, revela maiores paixões no Brasil: 'Eu gosto muito!'
Hugo Souza e Rauany BarcellosHugo Souza vive emoção em convocação após perder filhos gêmeos
Jorge, Leonardo e XororóSaiba quais artistas fizeram a maior doação durante a Festa de Barretos
João Gomes, Mestrinho e Jota.pê encantam São Paulo com o show "Dominguinho"João Gomes, Mestrinho e Jota.pê encantam São Paulo com o show "Dominguinho"
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade