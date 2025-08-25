Ana Castela inaugura brinquedoteca no Hospital de Amor em Barretos

Cantora Ana Castela, de 21 anos, surpreendeu crianças em tratamento oncológico com visita especial vestida de Boiadeirinha; confira fotos

Ana Castela levou alegria ao Hospital de Amor, em Barretos (SP), nesta segunda-feira, 25. Vestida como a personagem Boiadeirinha, a cantora inaugurou uma brinquedoteca destinada às crianças que estão em tratamento contra o câncer. A iniciativa faz parte de um projeto do Instituto AgroPlay, com apoio da médica Gabriele Zonta Alessi e da arquiteta Juliana Meda, que contribuíram na criação do espaço.

O local foi pensado para ser um ambiente acolhedor e lúdico, trazendo referências ao desenho animado criado pela própria cantora. Durante a visita, Ana interagiu com os pacientes, distribuiu abraços e tirou fotos com as crianças e suas famílias. Ao retirar a fantasia, surpreendeu os pequenos ao revelar sua identidade.

Mais tarde, ela compartilhou um carrossel de fotos em seu Instagram com a legenda: “Meu coração está transbordando de gratidão. Hoje vivemos a inauguração da brinquedoteca do Hospital de Amor. Foi simplesmente lindo! Obrigada, meu Deus, por permitir momentos assim. Que seja só o começo de uma expansão ainda maior”. Ela também publicou um reels mostrando mais detalhes da ação, reforçando a emoção do encontro.

Grandes projetos

No último domingo, 24, em entrevista ao gshow, a sertaneja explicou que já havia doado uma brinquedoteca semelhante em Londrina e que o objetivo é expandir o projeto para outras unidades. “A gente doou uma brinquedoteca para o hospital. A gente fez em Londrina e também fez aqui. Aliás, eu vou até o hospital do câncer para poder abrir, né?”, disse.

Ana revelou ainda que está envolvida na criação de uma escola dentro do hospital. “É muito legal também que a gente está montando a nossa escolinha também dentro do hospital do câncer chamada esporinha dourada, que é com o meu desenho, que eu vou lançar agora no mês que vem, se Deus quiser.”

Segundo ela, o objetivo é criar um ambiente integrado com a brinquedoteca. “Quem entra ali na brinquedoteca, na escola, parece que está dentro do desenho. E a gente está fazendo isso para aquelas crianças, que não conseguem ir até a escola, estudar. Então a professora vai até o hospital.”

O vínculo entre a festa de Barretos e o Hospital de Amor é de longa data. Muitos artistas que participam do line-up destinam parte de seus cachês à manutenção da instituição, referência nacional no tratamento oncológico e que atende 100% via Sistema Único de Saúde (SUS).



