  2. Allan Souza Lima toma café da manhã acompanhado na praia; veja
Atualidades / Flagra!

Allan Souza Lima toma café da manhã acompanhado na praia; veja

Após boatos envolvendo Wanessa Camargo, Allan Souza Lima é fotografado na praia tomando café acompanhado de uma mulher; confira as fotos

Nataly Paschoal
por Nataly Paschoal
[email protected]

Publicado em 03/09/2025, às 12h21

Allan Souza Lima é visto na praia acompanhado
Allan Souza Lima é visto na praia acompanhado - Fotos: Dilson Silva/AgNews

O ator Allan Souza Lima foi flagrado na manhã desta quarta-feira, 03, em um quiosque da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O famoso, que foi alvo de boatos envolvendo Wanessa Camargo recentemente, foi visto acompanhado de uma mulher.

Sentado tomando café da manhã, o artista apareceu curtindo a folga no dia ensolarado com a moça de cabelos escuros. Além do momento, o fotógrafo ainda registrou um mergulho do integrante do Dança dos Famosos.

Nas últimas semanas, Allan Souza Lima foi alvo de boatos envolvendo Wanessa Camargo. Na ocasião, falou-se sobre eles viverem um affair. A cantora logo se pronunciou e esclareceu que estava tentando uma volta com o ex, Dado Dolabella.

"Envolveram outras pessoas nessa história, o que eu não acho nada legal. O Allan Souza, que também é meu companheiro na Dança dos Famosos, assim como outros que me deram apoio, vendo que eu estava bem abalada, junto com a Leandra, minha produtora, e o WD, me levaram até o hotel e me deram suporte emocional. Foi apenas isso", explicou ela sobre o ator e o cantor Luan Pereira.

Allan Souza Lima na praia - Fotos: Dilson Silva/AgNews
Luciano Huck ‘corta' fofoca sobre vida pessoal na Dança dos Famosos

No último domingo, 31, o apresentador Luciano Huckimpediu que uma fofoca sobre a vida pessoal do ator Allan Souza Lima fosse dita em detalhes no palco do Domingão com Huck, da Globo, durante o quadro Dança dos Famosos. Isso porque a apresentadora Lívia Andrade tentou trazer à tona um assunto que deu o que falar na internet nos últimos dias.

Tudo começou quando a jurada Ana Botafogo falou sobre uma pegada no pescoço na coreografia de Allan Souza Lima na Dança dos Famosos e elogiou a confiança entre o ator e sua bailarina. Então, Lívia aproveitou o gancho para brincar sobre a vida pessoal dele.

"Falando em pegar no pescoço, você se livrou de uma, hein Allan? Ah Luciano, você não está assistindo a novela mexicana depois do palco? Quem pegou, pegou, quem não pegou, irmão…”, disse ela. Com isso, Luciano Huck captou para onde o assunto estava indo. "Ah, fofoca. Ela só pensa em fofoca. A Livia sai do Fofocalizando, mas o Fofocalizando não sai dela”, afirmou.

Ele foi interrompido por Dona Déa Lúcia, que disse: "Coisa horrorosa, o Allan está comigo. Essa fofoca já é velha”. Por fim, o apresentador interrompeu o assunto de forma rápida. "Vamos concentrar aqui que daqui a pouco tem futebol”, declarou.

Nataly Paschoal

Nataly Paschoal é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, ela já passou por sites como Todateen, Sportlife e espnW. Escreve sobre celebridades, TV, reality show e novelas.

Allan Souza Lima

