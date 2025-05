Alinne Moraes surge em rara aparição ao lado do marido Mauro Lima

Discreta em relação à sua vida pessoal, Alinne Moraes foi flagrada em um momento de lazer ao lado do marido Mauro Lima. Confira!

A atriz Alinne Moraes costuma ser bastante discreta em relação à sua vida pessoal, porém nesta quarta-feira, 7, a famosa foi flagrada em um momento de lazer ao lado do marido Mauro Lima.

O casal foi fotografado ao sair de uma sorveteria em um shopping do Leblon, localizado no Rio de Janeiro.

Alinne não pareceu se importar com a presença dos fotógrafos e optou por um look elegante e confortável para a ocasião. A famosa estava com uma camiseta listrada de preto e branco e uma calça preta com modelagem larguinha. Alinne e Mauro são pais de Pedro, de 11 anos.

Alinne Moraes está confirmada para interpretar Jania em Guerreiros do Sol, novela que deve estrear este ano na Rede Globo.

Dica para casamento

Alinne Moraes é bastante discreta em relação à sua vida pessoal, porém em uma entrevista para o jornal O Globo, a atriz comentou sobre sua relação estável com Mauro Lima, com quem tem o filho Pedro, de 11 anos. A famosa comentou sobre seu relacionamento e ainda revelou que tem um dia certo para ter relações sexuais.

Além disso, Alinne fez questão de ressaltar a relação de parceria, amizade e companheirismo que tem com o marido.

"Ele é meu melhor amigo e a amizade é uma das coisas mais importantes. Mesmo com um filho, não perdemos os momentos a sós. Quando amigos comentam que pensam em se separar porque não há mais uma relação sexual em razão da rotina, dos problemas, digo: 'Marque um dia'. É importante. Nós sempre tivemos esse dia. Sou mais completa com ele e não é clichê. Já passaram homens muito ruins pela minha vida e ele foi selecionado a dedo", contou.

O último trabalho de Alinne na TV foi como Bárbara em Um Lugar Ao Sol, exibida pela Rede Globo em 2021.

