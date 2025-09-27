Advogado do influencer Caio Cerqueira se pronuncia sobre acusação de agressão

Os influenciadores digitais Caio Cerqueira e Luan Alencar deixaram os fãs preocupados ao aparecerem nas redes sociais com machucados nos rostos em decorrência de uma suposta agressão. Os dois tiveram uma briga de casal em Paris, na França, que terminou com agressões de ambos os lados. Agora, de volta ao Brasil, Caio compartilhou uma nota de esclarecimento escrita por seus advogados.

A equipe jurídica dele informou os detalhes sobre o atrito do ex-casal e informou que eles brigaram por causa de ciúmes em uma festa, mas fizeram as pazes na viagem de volta ao Brasil. Agora, Caio está à disposição para esclarecimentos e já entrou com medidas para proteger sua honra contra acusações falsas.

“Diante das notícias que vêm sendo veiculadas sobre suposta agressão ocorrida em Paris, o influenciador Caio Ires Cerqueira esclarece que não houve traição, como foi divulgado, e que as agressões não partiram de forma unilateral. O que ocorreu foi uma discussão motivada por ciúmes de ambas as partes durante uma festa, da qual resultou em um desentendimento em que Caio e Luan se agrediram. O próprio episódio se encerrou ainda durante a viagem, tendo os dois feito as pazes no voo de retorno ao Brasil ”, informaram.

E completaram: “Caio lamenta profundamente a repercussão que o caso tomou e reforça que repudia qualquer forma de violência, estando à disposição para colaborar com as autoridades competentes a fim de que os fatos sejam apurados com justiça e equilíbrio. Ressalta, ainda, a importância de se evitar julgamentos precipitados e a propagação de informações distorcidas que apenas ampliam a dor dos envolvidos. Por fim, diante das acusações injustas e das tentativas de macular sua honra, imagem e dignidade, informa que sua equipe jurídica está adotando todas as medidas cabíveis para resguardar seus direitos e responsabilizar aqueles que têm divulgado informações falsas ou ofensivas a seu respeito”.

